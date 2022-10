«Vogliamo riscattare le nostre abitazioni» 

Dopo oltre 25 anni e diversi soldi versati (42milioni di vecchie lire, circa 21mila euro), ora il Comune di Monserrato chiede altri 27mila euro per il trasformare il diritto di superficie in quello di proprietà a 50 famiglie che nel 1997 decisero di costruire la propria abitazione in via Monte Arci e via Cassiodoro. Erano i tempi dei piani Peep (piani di edilizia economica e popolare) e delle cooperative che in tutto l’hinterland costruivano immobili a prezzi ridotti grazie alle agevolazioni all’epoca previste.

La storia

Così in 50, tra monserratini e non, decisero di diventare soci di una cooperativa per realizzare il sogno di una abitazione nei terreni concessi dall’amministrazione. I soci decisero anche di versare la quota relativa al futuro passaggio dal diritto di superficie a quello di proprietà, indispensabile per una eventuale vendita o locazione. I lavori andarono avanti spediti, gli immobili presero forma e i residenti ne presero possesso. La cooperativa di lì a poco fallì e di conseguenza svanirono anche i denari che i soci versarono per l’ambito passaggio al diritto di proprietà. L’amministrazione di Monserrato chiede ora ai residenti una somma di oltre 27mila euro che, dopo oltre 25 anni e diversi gradi di giudizio nella querelle legata al fallimento della cooperativa sa proprio di beffa, come spiega Giuseppe Sardu, uno dei residenti: «È una situazione profondamente ingiusta. A suo tempo l’amministrazione avrebbe potuto incassare direttamente quelle somme, non sappiamo perché ma non lo fece. Poteva essere una cauzione sul valore dei terreni stessi», precisa ancora Giuseppe Sardu, «in base ai calcoli e alle stime che abbiamo fatto, ad oggi ci troveremo addirittura creditori della stessa amministrazione». Una questione aperta ormai da tempo che sta sfiancando i diretti interessati e le proprie famiglie: «La situazione è molto complicata», dice Vittorio Agus, «i soldi che avevamo versato sono spariti nelle maglie di un fallimento ancora da decifrare. Il Comune a suo tempo avrebbe dovuto costituirsi tra i creditori per recuperarne una parte evitandoci così un ulteriore esborso».

Chi ha accettato

La situazione ad oggi vede 28 residenti che hanno recentemente deciso di abbandonare la battaglia legale e pagare la somma richiesta così da chiudere la vertenza, altri 22 invece sono decisi a continuare e hanno quindi inviato una proposta agli uffici comunali. L’offerta recapitata all’amministrazione un mese fa dai residenti è di 16.500 euro, per chiudere definitivamente la controversia che altrimenti rischia un lungo strascico giudiziario, una richiesta formulata sulla base di calcoli che gli stessi hanno fatto redigere da tecnici.