«Vogliamo l’energia dal Liscia» 

Dieci anni di no alla mini centrale idroelettrica del Liscia, dieci anni di mancati introiti secondo il Consorzio di bonifica della Gallura. L’ente contesta alla Regione di avere bloccato il progetto, finanziato dallo Stato, di una turbina da realizzare sul canale di adduzione che parte dal bacino artificiale del Liscia. Il Consorzio guidato dal presidente Marco Marrone lotta per realizzare la mini centrale dal 2013 e ha visto riconosciute le sue ragioni in tutti i gradi di giudizio, ma la turbina non è stata ancora autorizzata perché secondo la Regione, il Consorzio di Bonifica, in sostanza, non ha i titoli per produrre energia elettrica. E ora il caso ritorna al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche di Roma, perché l’ente che fornisce l'acqua a circa cinquemila associati chiede di essere risarcito con circa 6 milioni di euro. Ossia i 600 mila euro all’anno, per dieci anni, di mancati introiti.

Scenario cambiato

È dal 2013 che il contenzioso va avanti, ma adesso lo scenario è completamente cambiato, in peggio per il Consorzio di bonifica. Infatti la bolletta per i costi di sollevamento dell’acqua che sostiene l’ente di Arzachena, sono passati da circa 120 mila euro a oltre 500 mila euro all’anno. Quindi, quei 600 mila euro che non entrano nelle casse del Consorzio ogni 12 mesi bruciano ancora di più. Il fatto è che la storia delle mini centrali interessa non solo il presidente Marco Marrone e il direttore Giosuè Brundu, ma soprattutto le aziende agricole di Olbia e di Arzachena sulle quali ricadranno i nuovi costi e che non avranno i benefici che avrebbe portato la turbina. In un momento difficile, anzi drammatico, per la crescita esponenziale dei costi dell’energia, la storia della mini centrale del Liscia colpisce ancora di più.

«Vantaggi per tutti»

Ad Arzachena, negli uffici del Consorzio, non c’è nessuna voglia di ritornare sul caso. L’amarezza, dopo dieci anni di cause, prevale su tutto. Marco Marrone commenta: «Che dire, sarebbe un vantaggio per tutti questo impianto. Noi avremmo l’autosufficienza energetica, risparmierebbe la Regione e risparmierebbero gli utenti del servizio». La turbina, se dovesse essere realizzata, entrerebbe nel patrimonio della Regione. Misteri della burocrazia.