«Vogliamo lavorare ma sull’agricoltura non c’è una visione» 

«Abbiamo dighe, vento, sole, voglia di lavorare. Ma serve una visione per un’agricoltura e una zootecnia moderne legate alle produzioni sostenibili. Nelle condizioni in cui ci troviamo ora non è pensabile resistere». Le parole degli allevatori, dopo la marcia notturna dei trattori sulla 131 Dcn fino alle porte di Nuoro, ieri arrivano a Cagliari, nel palazzo della Regione. Una delegazione del Movimento pastori, guidata da Roberto Congia, incontra l’assessora regionale all’Agricoltura Gabriella Murgia. Più che rabbia un forte grido di dolore: in ballo c’è il futuro di tante aziende travolte da rincari sui costi di produzione tali da vanificare l’aumento del prezzo del latte.

Costi energetici

«Siamo di fronte a problemi legati a una lunga politica sbagliata. La Sardegna produce più energia del suo fabbisogno, invece di guadagnarci ci fanno pagare di più. Non è tollerabile. Già nel 2010 abbiamo chiesto l’utilizzo di energie rinnovabili per il consumo aziendale: non è stato fatto», denuncia Felice Floris, leader storico del Movimento pastori. «La Regione è al fianco dei pastori e di tutta l’agricoltura sarda, sta facendo la sua parte con interventi concreti. Ma davanti a una crisi che supera i nostri confini e si abbatte con conseguenze ancor più devastanti sulle aree svantaggiate come la Sardegna, serve un piano straordinario di intervento a sostegno delle imprese, di cui solo lo Stato può farsi carico», sostiene Gabriella Murgia.

La battaglia

«Importiamo l’80 per cento del nostro fabbisogno alimentare. Abbiamo oltre 250 mila ettari di terreni irrigui ma ne utilizziamo neanche 40 mila. Invece di dare premialità a chi coltiva la terra i premi vanno a chi la possiede», sottolinea Floris. «La battaglia continua», annuncia dopo l’incontro con Murgia. «L’assessora non può darci risposte, servono un intervento del presidente Solinas e una visione per il futuro», auspica Floris. Il Movimento dall’autunno organizza assemblee e chiede l’incontro con l’assessora prima della protesta di lunedì sera dei pastori senza bandiera. «Al Sologo c’eravamo anche noi», assicura Floris. «Alla riunione nessuno ci ha invitati», dice senza polemica Nenneddu Sanna, tra gli organizzatori della protesta sulla 131 Dcn, che aggiunge: «Il problema dei rincari è nazionale, noi soffriamo di più perché paghiamo il 25 per cento in più per i trasporti. Ma la Regione se ne è già lavata le mani».