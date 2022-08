Voglia di sport nei nuovi impianti 

A Macomer sono tornati ad essere luogo di sport e aggregazione due dei quattro campetti di quartiere, realizzati oltre 30 anni fa. Quegli impianti erano abbandonati, salvo il campo di Scalarba, utilizzato fino allo scorso anno dall’associazione Macomerese calcio. Gli altri erano diventati ingombranti strutture e luogo di degrado. Nel 2013 l’amministrazione comunale prese in considerazione la loro rinascita con l’idea di assegnare ai privati la gestione. Nel 2016 primo atto concreto, poi l’assegnazione ai privati della gestione con la modifica del regolamento, consentendo quindi incarichi di lungo periodo, decennali e anche oltre.

Nuova realtà

L’impianto di Sertinu, in via Caravaggio, è diventato una importante realtà dove l’associazione sportiva dilettantistica Asd New Team ha realizzato un modernissimo centro sportivo, con 3500 metri quadri. Ci sono un campo di calcetto, un’area di ristoro, spogliatoi e un campo di bocce. «Nel nostro centro vengono praticate diverse attività sportive - dice il presidente Paoletto Cappai - abbiamo realizzato tutto investendo cifre importanti, accendendo un mutuo col Credito sportivo, che possiamo restituire in 25 anni, tanto dura la concessione».

Tante adesioni

Investimenti ingenti anche per il campetto di Santa Maria, che la Asd Sporting Padel Macomer ha praticamente rifatto, rendendolo una struttura funzionante per la pratica del padel. «Noi - dice il presidente Maurizio Muzzu - abbiamo di recente finito l’intervento di ristrutturazione e abbiamo già ricevuto tante adesioni per la pratica di questo sport, semplice e divertente, alla portata di tutti». In entrambi casi le adesioni non arrivano solo da Macomer, ma dal territorio. «Sono esempi che dimostrano come questo tipo di concessione permetta di sfruttare al massimo il potenziale delle tante strutture sportive del territorio - dice l’assessore Gianni Del Piano - dando ai cittadini la possibilità di usufruirne nel migliore dei modi, creando un indotto per la cittadina e consentendo al Comune di limitare al massimo le spese pubbliche per la manutenzione e gestione diretta». L’assessore alla programmazione Gianfranco Congiu aggiunge: «Così facendo i privati possono investire con tempi di gestione allineati con quelli di rimborso dei prestiti».