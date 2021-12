Voglia di corsa campestre  

Hanno svolto una preparazione meticolosa, tra sterrati, percorsi collinari, lunghe ripetute su strada e richiami anaerobici in pista per affinare lo spunto finale. Tutto in previsione delle sette sfide della stagione di corsa campestre 2022 sparse per tutta l’Isola, di cui cinque prove del Festival del Cross a cui si aggiungono il “Cross Latte Arborea” e il “Trofeo Cross Nuraghe Ugolio”, in cui gli amanti dei prati e del fango si daranno battaglia. Chiodi da 9 millimetri, guanti e via verso il primo appuntamento il 6 gennaio nel Parco Artistico Gianni Argiolas, a Dolianova; dieci giorni dopo toccherà a Buddusò, poi spetterà ad Arborea per un doppio appuntamento il 23 e il 30 gennaio. Febbraio verrà inaugurato il 6 a Nuoro mentre il 13 febbraio la penultima sfida si terrà a Decimomannu per poi lasciare spazio al gran finale di Alà dei Sardi, tempio della corsa campestre.

Tanti nomi

Sono vari i nomi da tenere sotto controllo, tra conferme e sorprese. Per il settore giovanile attesa per il Cadetto Matteo Mura, capace al primo anno di categoria di correre i 600 in 1’29”56, i 1000 con 2’44”99 e i 2000 con 6’09”66 mentre tra le Cadette la più accreditata è Alessia Bacciu autrice di un ottimo 3’06”86 sui 1000. Nella categoria Allievi occhi puntati sui mezzofondisti veloci seguiti da Giulio Muzzolon, Mattia Soi e Giulia Carta. Tra gli Juniores - data l’assenza di Riccardo Spanu e di Ismaele Deidda - il favorito sarà Valerio Caredda che in questo finale di stagione si è imposto con autorevolezza su strada sia a Monserrato, sia a Pirri. Tra le Promesse e i Senior, per ciò che concerne le donne, sfida a tre tra Raimonda Nieddu, Claudia Pinna e la rientrante Jessica Pulina mentre tra gli uomini un Giuseppe Mura in ottima ripresa potrebbe sfidare i fratelli Salvatore e Francesco Mei, Gabriele Motzo, Oualid Abdelkader, Stefano Floris, Claudio Solla e il giovane maratoneta Federico Ortu.

Parla il tecnico

Seppur i nomi di valore non manchino, è doveroso sottolineare la difficoltà ad avere un ricambio generazionale solido su cui costruire un nuovo corso per il mezzofondo sardo: i ragazzi nella categoria Juniores e Promesse sono sempre meno e, spesso, a livello societario non vengono assegnati i titoli proprio per mancanza di partecipanti. Un problema annoso per il quale si cerca una soluzione al più presto. «Già dagli Allievi i ragazzi diminuiscono notevolmente», sottolinea Andrea Cabboi, responsabile del settore fondo e mezzofondo. «Questo accade perché troppo spesso si preme sull'acceleratore quando si è troppo piccoli. Inoltre, mancano talvolta proprio le basi di buona motricità e coordinazione. Nonostante ciò, stiamo cercando di attuare soluzioni importanti: nel 2022 verrà avviato un progetto che coinvolgerà il mondo della scuola e il comitato regionale. Bisogna ripartire da qui, confrontandoci con i migliori del settore nella Penisola senza limitarci alla Sardegna».