«Vivo nel terrore che piova» 

Incubo pioggia per una famiglia di via Torino a Carbonia. «La casa si allaga a ogni temporale e dall’ente nessuna risposta». Ritardi nel progetto di rilancio abitativo del rione Lotto B: «Anni di attesa per la ristrutturazione, non abbiamo un altro posto dove andare».

La storia

È arrivata qui 23 anni fa e all’epoca di casa c’era ben poco, giusto le mura scrostate e il tetto, ma Francesca Pisano ha fatto tanti sacrifici per renderla abitabile e trasformare uno squallido magazzino con un cancello di ferro al posto della porta in una vera e propria casa. Armata di pazienza e di qualche risparmio, ha pian piano realizzato tutti i lavori necessari per renderla abitabile: pavimenti, infissi, solaio, bagno. Ma oggi l’appartamento avrebbe bisogno di importanti lavori di manutenzione strutturale per fermare le infiltrazioni che stanno rendendo la vita impossibile a lei a alla sua famiglia. «Ci ritroviamo la casa allagata ad ogni temporale e viviamo con la paura della pioggia. Il bagno è pieno di muffa e macchie di umidità e l’intonaco si sta scrostando. Dagli infissi entra acqua e ci sono infiltrazioni anche dal tetto. Ormai è una situazione insostenibile». L’appartamento è di proprietà di Area ma l’ente – nonostante la donna abbiamo più volte inviato segnalazioni per spiegare la propria situazione – non è ancora intervenuto per porre rimedio: «Ho scritto numerose mail ad Area – racconta Francesca Pisano – ma dopo le prime risposte evasive, da un po’ di tempo non ricevo più nessun riscontro dall’ente. Onestamente non ho un altro posto dove andare e considerando tutti i soldi che ho investito con sacrifici per trasformare questo posto in una casa, non voglio trasferirmi altrove. Col mio piccolo stipendio non posso permettermi un affitto da 350 o 400 euro da un privato».

Facendo un giro nel rione popolare a nord della città, chiamato da tutti Lotto B, si possono scorgere numerosi edifici fatiscenti, tanto che in passato molte abitazioni sono state murate e abbandonate per sempre, ma di lavori nemmeno l’ombra. Una situazione che va a cozzare fortemente con la carenza cronica di appartamenti in città, dove non si riesce a soddisfare tutte le richieste e che a volte induce le nuove famiglie a spostarsi verso i paesi del circondario dove gli affitti risultano essere più abbordabili: «Ho un raccoglitore pieno di fogli con richieste di ogni genere – dice Francesca Pisano tenendo in mano un grosso falcone di documenti – tempo fa è stato fatto un sopralluogo, mi hanno detto che per rifare il tetto bastano 3 giorni di lavoro e non ci sarebbe nemmeno bisogno di andar via da casa. Da allora è passato oltre un anno ma non è accaduto nulla».

La proposta