«Viviamo con l’incubo del fuoco» 

«Da dieci anni vivono con l'incubo degli incendi e anche oggi le fiamme hanno rischiato di entrare nelle nostre case».

La paura

Non sanno più a che santo rivolgersi agli abitanti delle case che si affacciano davanti all'immensa lottizzazione Ligestra, un tempo terreno della Società carbonifera sarda, che anche ieri sono diventati terra d'attacco degli incendiari. Attorno all'una le fiamme sono state appiccate dalla zona di via del Minatore e hanno camminato a gran velocità, sino al tardo pomeriggio, spinte dal maestrale, bruciando ettari di erbacce. Proprio come un anno fa, quando c'è chi ha temuto di perdere la casa: «Una situazione assurda – dice Giampietro Corda – nel 2013, quando abbiamo acquistato il terreno per costruire la nostra casa, i mezzi di Ligestra arrivavano puntuali per ripulire e mai ci sarebbe venuto in mente di poter subire questo assurdo rischio. Ormai temiamo di uscire di casa per paura di lasciarla incustodita nel bel mezzo di un incendio». Anche perché lo scorso anno ci sono stati più di 30 roghi «e solo grazie alla nostra presenza abbiamo evitato il peggio – racconta Gianni Ortu che ieri con la pompa del giardino ha bloccato l'avanzare delle fiamme verso la sua casa e racconta che ha perso il conto delle lettere di protesta, denunce e segnalazioni inviate a tutti gli enti interessati – abbiamo fatto pulire i terreni di fronte a casa per evitare pericoli. Davvero trovo ingiusto che si lascino i cittadini soli. Siamo gli unici a monitorare la zona, anche i pochi lampioni funzionanti e i tombini delle fogne sono dovuti al nostro intervento».

L'abbandono

Ieri le squadre delle associazioni di Protezione civile Ser e Terra mare e i vigili del fuoco hanno lavorato tra rifiuti in fiamme di ogni tipo che tanti, con la scusa del vicino campo rom (che fa la sua parte, sia chiaro), gettano in gran quantità con la certezza di rimanere impuniti. La stessa certezza che hanno gli incendiari che ieri, in via del Minatore, hanno fatto sì che le fiamme arrivassero sino alla strada.