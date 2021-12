“Vivi il Natale”: una festa itinerante in tutta la città 

Le piazze cittadine e la Fiera si trasformano in un grande villaggio natalizio. È tutto pronto per “Vivi il Natale”, manifestazione itinerante organizzata dal Comune e dalla Camera di Commercio che si svolgerà dal 5 al 28 dicembre.

Numerosi gli eventi in calendario dedicati a bambini e adulti. Si parte dunque questa domenica alle 11,30 in piazza San Michele. Qui ci sarà un vero e proprio villaggio natalizio, con il trono di Babbo Natale, le mascotte più amate dai bambini, artisti di strada e tanto altro ancora. Si replica agli stessi orari il 23 in piazza Italia con corteo fino all’ex Vetreria, il 26 al parco della Musica e il 28 nel piazzale del Lazzaretto. Il tutto è organizzato da Superanimatori, agenzia di animazione. Gli eventi alla Fiera si terranno dall’8 al 12 e dal 16 al 19 dicembre nei padiglioni di viale Diaz, per l’occasione addobbati a festa con la proiezione di scene natalizie sulle pareti e i cannoni sparaneve. Ovviamente il protagonista assoluto sarà Babbo Natale con gli elfi.

Seduto sul trono, riceverà le letterine dei bambini. L’associazione “Sa Tracca”, invece, allestirà il padiglione dei Corsari: uno spazio dedicato anche agli adulti, che potranno salire a brodo del veliero di 10 metri con tanto di vele strappate e la bandiera dei pirati, messo a disposizione dal Comando Militare dell'Esercito della Regione Sardegna. Per l’occasione si potranno degustare piatti a base di cozze cagliaritane preparati con le cucine da campo della Brigata Sassari dagli operatori vestiti da bucanieri.

Accanto al padiglione dei Corsari ci sarà anche un'autoemoteca dell'Avis. Saranno poi esposte le eccellenze dell'artigianato sardo, dell’agroalimentare. E per la prima volta in Italia, saranno esposti i quadri di Rigopiano, l’hotel travolto dalla valanga che il 18 gennaio 2017 uccise 26 persone. Comune e Camera di Commercio «vogliono far rivivere un bel Natale ai bambini dopo le chiusure del 2020 e portare la magia delle feste anche nelle periferie», ha detto l’assessore al Turismo e Attività produttive Alessandro Sorgia durante la conferenza stampa. «Abbiamo aspettato di vedere quale sarebbe stata la situazione sanitaria dell’Isola prima di organizzare l’evento», ha detto Gian Luigi Molinari, presidente dell’Ente Fiera. Tutti gli appuntamenti saranno gratuiti, sarà necessario presentare il green pass. Alla presentazione hanno partecipato, tra gli altri, anche Gianluca Romano, titolare Superanimatori e il presidente dell'associazione Sa Tracca Carlo Sanvido.