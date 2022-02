Vivere in un tugurio con 24 cani 

«Vivo in questa casa da quando ero piccola», racconta, «era l’abitazione dei miei genitori e per tanti anni siamo stati felici. Morta mia madre le cose hanno iniziato ad andare male. La casa ha preso fuoco, le fiamme hanno bruciato tutto e non abbiamo avuto mai i soldi per poterla rimettere a posto, mio padre è partito in Valle d’Aosta e io mi sono ritrovata sola». Senza famiglia ma con 24 cani che vivono con lei e che scorrazzano tra muri pericolanti e travi traballanti: «Adesso non riesco più a mantenerli e vorrei che qualcuno potesse adottarli».

Eppure Tiziana Marcia incassa il reddito di cittadinanza: 500 euro che però le bastano solo per pagare le bollette e nemmeno sempre. Nei giorni scorsi, l’ultima mazzata: da versare all’Enel ci sono più di 500 euro, frutto forse di qualche pagamento arretrato. Non molto tempo fa la luce gliel’avevano persino staccata ed era andata avanti con le candele.

La vita con lei non è stata gentile: morta la mamma qualche anno fa si è ritrovata da sola, senza lavoro e senza più niente. Va avanti soltanto grazie all’aiuto dei vicini di casa che le portano cibo e abiti. È uno dei tanti casi di una povertà che con la pandemia ha raggiunti in città numeri da record: più 35% di persone che si rivolgono ai volontari per avere beni di prima necessità.

Una ghirlanda natalizia appesa al portone derelitto è l’unica traccia di normalità in una vita andata a rotoli. Varcata quella soglia c’è spazio solo per la disperazione. In un rudere diroccato in via Montenegro, dove le stanze non esistono più e il letto è finito in cucina, passa le sue giornate Tiziana Marcia 50 anni.

Il racconto

Lavoro? «Ho provato ovunque, ma a quanto pare di me non ha bisogno nessuno. Io mi adatterei a fare qualsiasi cosa, ma adesso anche con la crisi portata dal Covid riuscire a trovare un impiego è molto difficile». Il Comune le ha proposto dio andare in un struttura di Capitana ma per Tiziana Marci è troppo lontano dal centro: «Non potrei dare da mangiare ai cani e non posso lasciarli soli qui. Spostarsi in pullman sarebbe impossibile anche perché non avrei i soldi per comprare un biglietto tutti i giorni».

La solidarietà

Almeno non è sola. «Mi aiuta la Caritas» dice, «ma soprattutto i miei vicini di casa che davvero mi vogliono bene. Sono commossa da tutto questo affetto. I miei pomeriggi li passo proprio a casa di una vicina, perché stare dentro la mia con il rischio che mi crolli addosso qualche muro, mi fa davvero stare male».

I pensieri più tristi arrivano quando cala la notte: «Non ho la tv e il mio letto è in cucina perché non c’era modo di ricavare una camera da letto da qualche altra parte. Tutte le altre stanze sono andate in fiamme, non è stato possibile recuperare niente». E da allora ci sono ancora i resti inceneriti e i segni di fuliggine. E in bagno ci sono perdite d’acqua.

«Vorrei una casa dove vivere dignitosamente. Mi basta anche una stanza con un bagno, ma come faccio a pagare un affitto? E anche se avessi qualche soldo, i proprietari vogliono garanzie e non si fiderebbero mai». E poi ci sono i suoi cani: Occhione, Orsetta, Jonni, che girano attorno felici, incuranti di tanta disperazione.

