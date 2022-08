Viva i libri, ma si dorme altrove 

È consapevole della criticità il sindaco Bruno Chillotti. «Concorreremo, sperando di vincerlo, a un bando Pnrr - spiega il primo cittadino - che ci consenta di ristrutturare, ammodernare e rendere più appetibile l’unica struttura alberghiera pubblica». “Sette sere” come volano per l’economia paesana. «Perdasdefogu ha un patrimonio immobiliare privato enorme», prosegue Chillotti. «Ci sono tantissime case sfitte o in vendita, si potrebbe pensare di metterne alcune a sistema e creare un albergo diffuso. Esiste una miriade di incentivi per i privati, le vecchie abitazioni con muri fatiscenti non portano benefici ai proprietari, siamo pronti a dare consigli ai nostri concittadini per creare le giuste condizioni e imboccare la strada delle possibilità di crescita».

«Certo, siamo soddisfatti per le presenze: il trenta per cento degli ospiti era sardo, ma c’erano turisti provenienti da altre regioni italiane e poi francesi, inglesi e americani. Peccato che le nostre offerte per l’accoglienza siano molto limitate».

I numeri del festival letterario “7Sere 7Piazze 7Libri”, conclusosi domenica, decretano il successo della dodicesima edizione. La kermesse itinerante che si snoda tra i luoghi simbolo di Perdasdefogu ha visto in piazza centinaia di persone ogni sera. Complessivamente, oltre duemila seggiole occupate. Ma praticamente nessuno fra il pubblico ha trascorso la notte in paese: poche le strutture ricettive, che anche lavorando a pieno ritmo non riescono a soddisfare la domanda: i posti letti sono meno di sessanta. Solo chi prenota per tempo può fermarsi una notte, altri cercano posto a Jerzu, Ulassai e Osini, o perfino a Lanusei. L’alternativa è rientrare in macchina.

I numeri del festival letterario “7Sere 7Piazze 7Libri”, conclusosi domenica, decretano il successo della dodicesima edizione. La kermesse itinerante che si snoda tra i luoghi simbolo di Perdasdefogu ha visto in piazza centinaia di persone ogni sera. Complessivamente, oltre duemila seggiole occupate. Ma praticamente nessuno fra il pubblico ha trascorso la notte in paese: poche le strutture ricettive, che anche lavorando a pieno ritmo non riescono a soddisfare la domanda: i posti letti sono meno di sessanta. Solo chi prenota per tempo può fermarsi una notte, altri cercano posto a Jerzu, Ulassai e Osini, o perfino a Lanusei. L’alternativa è rientrare in macchina.

Le potenzialità

Organizzata dalla Pro Loco e finanziata da Fondazione di Sardegna, Regione e Comune la manifestazione registra il segno più in termini di partecipazione. «Lavoriamo tantissimo perché il Festival cresca ma è necessario che si colgano tutte le potenzialità di sviluppo» commenta il presidente della Pro Loco Vittorino Murgia.

«Certo, siamo soddisfatti per le presenze: il trenta per cento degli ospiti era sardo, ma c’erano turisti provenienti da altre regioni italiane e poi francesi, inglesi e americani. Peccato che le nostre offerte per l’accoglienza siano molto limitate».

È consapevole della criticità il sindaco Bruno Chillotti. «Concorreremo, sperando di vincerlo, a un bando Pnrr - spiega il primo cittadino - che ci consenta di ristrutturare, ammodernare e rendere più appetibile l’unica struttura alberghiera pubblica». “Sette sere” come volano per l’economia paesana. «Perdasdefogu ha un patrimonio immobiliare privato enorme», prosegue Chillotti. «Ci sono tantissime case sfitte o in vendita, si potrebbe pensare di metterne alcune a sistema e creare un albergo diffuso. Esiste una miriade di incentivi per i privati, le vecchie abitazioni con muri fatiscenti non portano benefici ai proprietari, siamo pronti a dare consigli ai nostri concittadini per creare le giuste condizioni e imboccare la strada delle possibilità di crescita».

Un pubblico attento

Pienone per i bar e i ristoranti che offrono piatti tipici. Si chiude comunque col sorriso. «Abbiamo vinto una sfida difficile perché i temi proposti erano di riflessione non di evasione: guerre, precariato diffuso, rapporto fra cittadini e giustizia. Il pubblico ha seguito in un silenzio religioso», dice il direttore artistico Giacomo Mameli . «L’anno venturo faremo tredici rispettando il solco tracciato».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata