Vittorio e Maria, un amore infinito 

Quando si dice stare insieme da una vita si dovrebbe pensare a Vittorio Lai, 100 anni compiuti a febbraio, e a sua moglie Maria Arcolacci (96), che hanno appena festeggiato niente meno che settantotto anni di matrimonio. Un amore lunghissimo e dal quale sono nati otto figli. Nonni di diciotto nipoti, bisnonni di venti ragazzi e ragazze e trisnonni di quattro bambini. L’ultimo pronipote, arrivato da pochissimi giorni in famiglia, si chiama Gabriele, nuova gioia per i super nonnini.

Sicilia galeotta

La storia di Vittorio, conosciuto ormai da tutti come nonno Pistola, e Maria inizia negli anni quaranta quando lui venne inviato militare a Messina, città della sua consorte. Una conoscenza fortuita, una trama da film rosa. Vittorio scivolò nel fango davanti alla casa di Maria e venne soccorso da un vicino. Pochi giorni dopo tornando a ringraziare il suo benefattore Vittorio venne invitato ad entrare in casa dal padre di Maria. Fu amore a prima vista che ancora oggi resiste. Bastarono sei mesi di fidanzamento per sigillare il sentimento con l’anello. Il matrimonio nell’ottobre del 1944.

Nuovi primati

E pensare che a Maria spettava un altro destino: l’allora diciottenne avrebbe dovuto farsi suora. Ma il suo futuro è cambiato in poche ore con l’arrivo inaspettato di Vittorio. Dalla Sicilia alla Sardegna dove hanno costruito il loro nido d’amore. Una grandissima famiglia che li ama si prende cura di loro. Ma non solo. Foghesini e forestieri sono spesso invitati in casa Lai-Arcolacci. In questo 2022 che ha visto Vittorio arrivare al secolo di vita i giornalisti sono arrivati da mezzo mondo. Due i primati sanciti dal Guinness World Record. Uno per la longevità familiare, detenuto dal 2012 dai fratelli Melis e uno per la più alta concentrazione di centenari. In quest’ultimo record rientra anche nonno Pistola. Intervistato decine di volte e immortalato anche dall’obiettivo del fotografo Oliviero Toscani. Un vulcano di allegria lui, dolce e paziente lei, insieme formano la coppia più “resistente” di Perdasdefogu. «I nostri nonni sono un dono per noi – dicono i nipoti – siamo felici che abbiano raggiunto anche questo bellissimo traguardo».