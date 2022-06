Vittoria schiacciante di Sandro Pili, è pronto per il bis 

Manca in modo molto sportivo ha accettato la sconfitta. «Inutile fare giri di parole, abbiamo perso e in modo pesante» dice Maria Cristina Manca. «Chapeau a chi ha vinto. Terralba ha fatto una scelta chiara e definita. Forse la nostra lista è nata tardi ma abbiamo tentato comunque, perché crediamo nei sogni». Poi una riflessione per il futuro. «Cambierò metodo nel fare opposizione perché, evidentemente, non è servito. Ma resta la voglia di andare avanti anche fra i banchi dell’opposizione e, infatti, presteremo attenzione alle tante promesse fatte dal sindaco per capire se diventeranno concrete. Ecco perché gli auguro buon lavoro e spero che davvero Terralba possa diventare un paese più bello e vivibile». Nessun rimpianto. «Una bella esperienza che ci ha arricchito anche perché abbiamo avuto modo di stare fra la gente che ci ha accolto con grande entusiasmo e ringraziamo chi ha creduto in noi. Ci siamo presentati pensando di essere un’alternativa, tutti noi del gruppo avevamo voglia di credere nella politica fatta non da pochi e dai soliti. Certo avremmo preferito vincere ma ora all’opposizione utilizzeremo tutti gli strumenti disponibili per operare in modo costruttivo».

Sono bastate poco più di due ore di spoglio per decretare il nuovo sindaco di Terralba, che poi nuovo non è: Sandro Pili, ingegnere di 55 anni, è stato confermato primo cittadino con un distacco nettissimo dalla sfidante Maria Cristina Manca. Proprio quest’ultima è stata molto sportiva e ha subito fatto i complimenti a Pili.

I numeri

Su 5.581 voti validi ben 3987 sono andati alla lista di Pili, con una percentuale di 70 per cento, mentre alla lista di Maria Cristina Manca, insegnante 58 anni, già sindaca per due consiliature, sono andati 1594 voti, coprendo il 30 per cento. Insomma una vittoria sciacciante. Eppure Pili afferma di non aver previsto non solo questo risultato ma anche la sua vittoria. «È un periodo particolare e c’erano solo due liste in campo, una situazione mai successa, perché in passato almeno tre se non quattro gruppi si erano proposti» afferma il sindaco. «Poi altro dato arriva dall’affluenza bassa, che si è fermata al 47 per cento. La gente si è disaffezionata alle istituzioni. Cinque anni fa, con quattro liste, la nostra aveva conquistato il 35 per cento con 1867 voti». E con il sindaco c’è anche la conferma del suo vice, Andrea Grussu, il più votato, ha ottenuto 117 preferenze. «Sarà lui il vicesindaco» assicura Pili, che poi non azzarda previsioni sulla nuova Giunta. «Ora dobbiamo ragionare e metterci subito al lavoro».

La sfidante

Manca in modo molto sportivo ha accettato la sconfitta. «Inutile fare giri di parole, abbiamo perso e in modo pesante» dice Maria Cristina Manca. «Chapeau a chi ha vinto. Terralba ha fatto una scelta chiara e definita. Forse la nostra lista è nata tardi ma abbiamo tentato comunque, perché crediamo nei sogni». Poi una riflessione per il futuro. «Cambierò metodo nel fare opposizione perché, evidentemente, non è servito. Ma resta la voglia di andare avanti anche fra i banchi dell’opposizione e, infatti, presteremo attenzione alle tante promesse fatte dal sindaco per capire se diventeranno concrete. Ecco perché gli auguro buon lavoro e spero che davvero Terralba possa diventare un paese più bello e vivibile». Nessun rimpianto. «Una bella esperienza che ci ha arricchito anche perché abbiamo avuto modo di stare fra la gente che ci ha accolto con grande entusiasmo e ringraziamo chi ha creduto in noi. Ci siamo presentati pensando di essere un’alternativa, tutti noi del gruppo avevamo voglia di credere nella politica fatta non da pochi e dai soliti. Certo avremmo preferito vincere ma ora all’opposizione utilizzeremo tutti gli strumenti disponibili per operare in modo costruttivo».

Al lavoro

Ora Sandro Pili e la sua squadra riprenderanno il percorso avviato in questi cinque anni. «Molte opere sono state realizzate ma altre vanno portate a termine» spiega. «Fra queste ci sono le priorità: a partire dal ponte di Marceddì che vorremmo diventasse una strada, ci sono i finanziamenti e ci rimetteremo al lavoro per concludere questo intervento che interessa non solo il nostro territorio ma anche Guspini e quella zona. Poi l’ex cantina sociale, sulla quale c’è un progetto e relativi finanziamenti. Le piste ciclabili verso Marrubiu e infine il Puc. Metteremo mano ai vincoli idrogeologici, settore quanto mai scottante che richiede un intervento immediato per evitare di rivivere momenti di paura».

La lista delle opere da realizzare, dunque, è nutrita per Pili e la sua squadra. «Recuperiamo le energie e senza perdere tempo proseguiamo il cammino» conclude. «I cittadini ci hanno premiato per ciò che abbiamo realizzato in questi cinque anni e ora abbiamo la possibilità di concludere con impegno quanto avviato».

