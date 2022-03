«Vittima vulnerabile, deve deporre in aula in modo protetto» 

Lei è la teste chiave del caso Grillo e ai giudici del Tribunale di Tempio ha chiesto di essere protetta, con le stesse garanzie e cautele di un collaboratore di giustizia. La studentessa milanese, presunta vittima dello stupro avvenuto il 17 luglio 2019 a Porto Cervo, sta male e vuole essere tutelata, chiede di non essere “crocifissa” in aula. Tramite il suo avvocato ha invitato i giudici di Tempio a disporre per lei una deposizione protetta, un’audizione che non si trasformi in un nuovo trauma. ll processo sulla presunta violenza sessuale di gruppo di tre anni fa si è aperto così, con le istanze dell’avvocata di parte civile, Giulia Bongiorno, che ha parlato delle gravi condizioni psico fisiche in cui versa la sua assistita, la studentessa milanese di 20 anni che sarebbe stata stuprata da Ciro Grillo e i suoi amici, ieri non presenti a Tempio.

«È vulnerabile»

«Sono preoccupata per lei – ha detto Giulia Bongiorno – è una vittima vulnerabile. La psicologa mi ha detto che devo chiamarla una sola volta per tutti gli argomenti. È uno shock, per chi vive come vittima questo processo la situazione è pesante». In sostanza, Bongiorno chiede che venga riconosciuto per la ragazza lo status di “dichiarante vulnerabile”, come per chi rischia la vita presentandosi davanti ai giudici. L’istanza dà l’idea del clima della prima udienza del processo a carico di Ciro Grillo (figlio del comico e fondatore dei 5 Stelle, Beppe Grillo), Vittorio Lauria, Edoardo Capitta e Francesco Corsiglia, i quattro ragazzi, tutti di Genova, accusati di avere stuprato la coetanea dopo una serata trascorsa al Billionaire.

Vite distrutte

Il primo atto del dibattimento (vittima e imputati non erano in aula) è stato la prova delle disastrose conseguenze del caso, comunque vada a finire il processo penale. La vittima traumatizzata, in cura, ha lasciato Milano, dove c’è la sua famiglia, le amicizie, la sua vita. Ormai la ragazza è dentro un inferno quotidiano, alcune testate online hanno pubblicato il suo nome e le conseguenze sul piano psicologico sono pesantissime. Anche per i quattro imputati l’età della spensieratezza è finita. I difensori proteggono i quattro ragazzi, ma lo dicono: «Sono fragili, alcuni di loro da mesi non escono di casa». A Tempio, ieri, il presidente del Collegio, Marco Contu, ha aperto il dibattimento, la macchina del processo (che su richiesta della parte civile sarà celebrato tutto a porte chiuse) si è messa in moto. Ma quello che succede veramente, nella vita della presunta vittima, ma anche dei quattro imputati, è fuori dall’aula. E ieri lo si è capito molto bene, ascoltando le richieste di ammissione delle prove. Il dibattimento sarà un percorso doloroso, per tutti i protagonisti della storia che ora sarà sviscerata e radiografata in aula.