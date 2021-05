Vittima di una truffa, si inventa detective 

Ha messo in vendita su un sito online il suo pc e ha trovato rapidamente un acquirente. Dopo aver ricevuto il pagamento ha spedito il computer e quando si è accorto che il bonifico da 1.500 euro era stato annullato era oramai troppo tardi. Un ventunenne cagliaritano non si è però dato per vinto. Per giorni ha tenuto sotto controllo molti siti Web specializzati nella vendita di prodotti informatici. Quando ha individuato quello che sarebbe potuto essere il suo pc, attraverso un suo amico, ha fissato un appuntamento per comprare il computer. Tutto in accordo con gli agenti della squadra volante a cui aveva presentato querela. Così quando in piazza Matteotti c’è stato lo scambio, denaro per per il pc, i poliziotti sono intervenuti: un ventenne di Decimomannu è stato denunciato per truffa e il prezioso computer restituito al legittimo proprietario.

Detective

Quanto accaduto giovedì è l’ultimo atto, questa volta con il lieto fine, dell’ennesimo raggiro online. A finire tra le vittime è stato un giovane che non ha accettato lo scherzetto da 1.500 euro. Si è trasformato in un detective ed è andato a caccia di chi lo aveva raggirato. la sua costanza è stata premiata. Tra i diversi siti di acquisti online ha visto la foto di quello che sembrava essere davvero il suo pc, al centro della querela presentata in Questura qualche settimana prima.

Appostati

Così il giovane ha incaricato un amico affinché prendesse accordi per comprare il computer ma in contanti da consegnare in un appuntamento. Così è stato. Mentre il complice della vittima aspettava il venditore in piazza Matteotti, gli agenti delle volanti coordinati dal dirigente Massimo Imbimbo si sono appostati per assistere alla scena. Quando un ventenne è arrivato con il pc da cedere, hanno atteso la conclusione della vendita per intervenire. Il giovane di Decimomannu dovrà ora rispondere dell’accusa di truffa. I poliziotti hanno perquisito anche la sua abitazione senza trovare nulla. L’indirizzo però corrispondeva a quello della consegna del pc, dopo la prima vendita online, quella che ha dato il via al raggiro.

Il pagamento

Eppure il ventunenne cagliaritano era convinto di aver incassato i soldi per la vendita del computer. In qualche modo però, il truffatore è riuscito ad annullare l’operazione dopo che la spedizione del pacco con il pc era già stata fatta. (m. v.)

