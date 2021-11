«Vittima di una strada trappola» 

L’automobilista ha subito dato l'allarme e ha cercato di prestare i primi soccorsi ma le condizioni dell’operaio sono apparse da subito disperate. Per Agus non c’è stato niente da fare, è morto praticamnete sul colpo. Il personale di turno nell’ambulatorio della guardia medica è stato il primo ad arrivare lungo la strada ma non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta, oltre ai carabinieri che hanno effettuato tutti gli accertamenti anche se sulla dinamica da subito non ci sono stati dubbi tanto che il corpo dello sfortunato operaio è stato subito riconsegnato ai familiari.

L’incidente è accaduto poco prima delle 22 di sabato. Un’Alfa 159, condotta da un uomo originario di Ardauli (a bordo c’erano anche la moglie e due figli), stava percorrendo la la strada provinciale 15 che porta verso il lago Omodeo quando all'altezza della stazione di servizio si è trovata davanti un’ombra scura. Era Luigi Agus che, vestito di scuro e senza alcun giubbotto rifrangente o fonte di luce, era in mezzo alla strada, come è stato accertato anche dai carabinieri: forse stava attraversando la carreggiata presumibilmente al rientro dell’inaugurazione del circolo della frazione di Zuri. Per l'Alfa Romeo è stato impossibile evitare l’impatto, l’urto è stato violento e non ha lasciato scampo al sessantenne.

In mezzo a una strada buia, con scarsa visibilità in una serata piovosa d’autunno. Si è trovato proprio nel posto e nel momento sbagliato l’operaio di Ghilarza che sabato notte è stato travolto da un’auto alla periferia del paese. Il corpo senza vita di Luigi Agus, 60 anni, è stato subito restituito alla famiglia e oggi tutta la comunità del Guilcier darà l’ultimo saluto allo sfortunato operaio.

L'impatto

I soccorsi

L’ultimo saluto

La notizia del tragico incidente si è subito diffusa nella comunità del Guilcier e ha destato grande commozione. Luigi Agus era un operaio molto conosciuto in paese. «Stava lavorando nel cantiere occupazione – ha commentato il sindaco Stefano Licheri – l'avevo visto proprio qualche giorno fa, quando si stava occupando da solo della pulizia del corso». Il sindaco lo ricorda come un lavoratore serio, rispettoso e sempre puntuale nel lavoro. «Siamo davvero tutti molto addolorati» ha aggiunto il primo cittadino. Oggi alle 15 verranno celebrati i funerali nella parrocchia dell’Immacolata, come comunicato dal parroco padre Paolo Contini.

La strada

L’incidente di due notti fa ripropone il problema della sicurezza delle strade provinciali, spesso dissestate, con scarsa segnaletica e illuminazione. «La strada provinciale in cui è stato investito il nostro concittadino non è certamente adatta ad essere percorsa a piedi non solo di notte ma nemmeno di giorno – ha sottolineato il sindaco Licheri – non ci sono cunette, tanto meno spazi per i pedoni». Molto pericoloso quindi avventurarsi su quella carreggiata, tanto più al buio.

