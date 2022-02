Vittima di un errore giudiziario «Io, rinchiuso a Buoncammino» 

“Polvere”, spiega Carboni, «è un cortometraggio estratto da un progetto più ampio che presenteremo probabilmente in uno dei prossimi bandi. Un fatto di cronaca, una storia vera su cui chiaramente ci siamo presi delle libertà. In carcere stiamo girando alcune scene. Io c’ero già stato quando abbiamo realizzato “Gramsci” ed entrare è sempre un’emozione perché si respira e si sente ancora il dolore». Le altre scene di questo corto, che si annuncia carico di emozioni, sono state girate in alcuni quartieri di Cagliari tra cui Is Mirrionis e Fonsarda altri sono stati ricostruiti per adattarsi a quegli anni Ottanta.

È qui che si girano alcune scene dell’ultimo lavoro di Paolo Carboni, 46 anni, regista e produttore. Si chiama “Polvere” il progetto e ancora in parte il set è avvolto nel mistero. In attesa dell’uscita e della presentazione ufficiale la trama è top secret ma certo è che il corto, prodotto da Terra de Punt, ricostruisce un fatto di cronaca successo a Cagliari nel 1985 ed è la storia di un errore giudiziario. Sono giorni concitati di riprese, tra quelle piccole celle e quei corridoi dove si muovono gli attori e la troupe anche loro emozionati per la maestosità e l’importanza del luogo.

Ti sembra di vederli camminare in fila al piano superiore per andare a fare la doccia tutti insieme o per quell’ora d’aria nel cortile. E senti il dolore, la disperazione, la rabbia.

Superi quel cancello e ti sembra di sentirle. Le voci dentro le celle, le urla, i pianti, le preghiere. Non ci sono più detenuti nell’ex carcere di Buoncammino a Cagliari, ma la loro presenza è ovunque tra i corridoi, gli angoli bui, gli antri dell’isolamento.

Il progetto

Tore Cubeddu è il produttore. «Il progetto è nato da un’idea di Paolo Carboni», dice, «e dalla volontà di raccontare una storia, liberamente tratta da una storia vera».

E chissà quanti qui dentro, in questo edificio che profuma di storia, si sono sentiti vittime di un errore giudiziario. Chissà quanti hanno sperato di poter uscire e invece qui sono morti, senza possibilità di sconti, senza la chance di rifarsi una vita che molti purtroppo hanno persino deciso di togliersi.

Il protagonista

L’attore protagonista di questa storia che per ora non viene svelata, è Andrea Niccolò Staffa e nei suoi 28 anni c’è tutto l’entusiasmo di una carriera che gli ha già riservato delle soddisfazioni. Sarà nel “Muto di Gallura” in uscita il 26 marzo, ed è stato ne “La terra delle donne”, pellicola in costume ambientata negli anni trenta. «Ritrovarmi qui in carcere», dice, «è un’esperienza tostissima. Non ero mai entrato a Buoncammino e a volte questo lavoro ti da anche queste opportunità, di scoprire luoghi di questo tipo. Questa è una storia forte e ti senti anche addosso una responsabilità. Prima aspettavo là fuori con le coperte in mano e quando sono entrato nel braccio per girare la scena è stato molto potente. Me lo porterò dietro per sempre».

