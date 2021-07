Vita dura per i ciclisti oristanesi 

A Oristano non si può andare in bici perché fa caldo, perché ci sono le buche, perché ci sono troppe auto e perché Oristano non è Amsterdam o Copenaghen. Tradotto in numeri su cinque che si spostano, quattro usano l’auto e uno si muove a piedi, oppure si serve del bus o della bici.

Lo studio

I risultati dell’ultimo studio commissionato dal Comune parlano chiaro: Oristano non è una città di ciclisti e non lo sarà fino a quando non avrà piste ciclabili e, aggiungiamo, rastrelliere. Giusto due mal sistemate in piazza Eleonora, una in piazza Roma dove, tra l’altro, con l’aumento dei tavolini per dare un aiuto economico ai baristi è impossibile sistemare le bici.

Federazione ciclismo

«Sul fronte piste siamo terribilmente indietro, se parliamo di piste all’interno della città dobbiamo far riferimento a poche centinaia di metri dalla Tharros ai palazzi finanziari, quella che porta a Silì, accenni di pista a Città Giardino. Buona quella che da viale Repubblica porta a Torregrande ma siamo fuori città e parliamo quindi d’altro. In città c’è veramente poco. Eppure Oristano è un città ottimale per spostarsi in bici», commenta Carlo Spanu, 74 anni, direttore corse della Federazioni italiana ciclismo e presidente del “Gruppo Amatori Oristano”.

Rivenditori e amatori

Eppure in città le bici sono tante: «Almeno diecimila attive» spiega Benvenuto Masala, storico rivenditore ma i dati dicono che le due ruote oggi come oggi incidono per lo 0,5 sul flusso veicolare. «Troppo spesso – si legge nel documento del Piano urbano per muoversi in sicurezza - i cittadini oristanesi si spostano in auto anche per percorrere brevi distanze». Da via Tirso a piazza Roma, 300 metri.

Carlo Casula, 67 anni di cui 50 vissuti in bici, dà voce al 90 per cento degli oristanesi: «Pedalare in città è pericoloso. Buche a non finire e i tratti ciclabili sparsi per la città sono spesso occupati dalle auto in doppia fila, le strisce sono sbiadite e troppe le interruzioni».

Il Comune

L’amministrazione risponde ricordando il progetto per la pista ciclabile che prima o poi dovrebbe innestarsi con la rete battezzata dalla Regione “Degli stagni” che da Terralba passa per Santa Giusta Oristano, Cabras e San Giovanni. «La pista cittadina, quasi due chilometri per un costo di 493 mila euro, sarà finanziata in parti uguali tra Comune e Regione», spiegano. Il problema è che il Comune ci metterà i suoi 246 mila euro solo quando venderà qualche immobile, il che rende impossibile rispettare i tempi di partenza dati nel piano delle opere pubbliche per il 2021.

La pista

Il percorso parte dal Foro Boario. Il tracciato passerà in via Satta sfruttando un tratto del giardino dell’asilo nido, del marciapiedi e della carreggiata. Saranno soppressi i parcheggi nel lato nord della strada. Si prosegue in via Diaz dove per far posto alla posta ciclabile saranno sacrificati i parcheggi sul lato est. Nella parte finale della via la pista occuperà anche un pezzo di marciapiedi. Arrivo in viale Repubblica con la possibilità di continuare per Torregrande-Cabras e, quando arriverà la mega pista promossa e promessa dalla Regione, fino a San Giovanni di Sinis.

