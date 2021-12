Vita da senzatetto, in cerca di una speranza 

Sono una quarantina le persone senza tetto a Cagliari; «Lavoriamo per loro ogni giorno», racconta Don Marco Lai, direttore della Caritas, una vita per gli ultimi. «Secondo un’indagine di diversi anni fa, i senza fissa dimora erano circa 400», continua Don Marco. «Grazie alla cooperazione con il Comune e con varie associazioni, Ozzanan, Donne Al Traguardo, assicuriamo un tetto a oltre cento persone, in otto dormitori». Non Luca e Andrea, tra i cosiddetti “irriducibili”: «Non accoglierebbero il mio cane», dice Luca mentre accarezza True, un molosso che offre affetto a chiunque; «in dormitorio non ho trovato sempre buone condizioni, tra igiene di alcuni utenti e affollamento. E poi ho fatto due volte la quarantena, preciso che sono vaccinato», dice Andrea mostrando il green pass. Il momento peggiore è la notte: «Dormo con un occhio solo», dice Luca, «e True è sempre con me, perché magari arriva qualcuno con cattive intenzioni, più disperato di noi». Il freddo? «Non è così terribile».

Come Andrea Cuomo, 53 anni, e a Luca Casula, 39, entrambi di Cagliari. La loro casa è sotto i portici degli uffici del Comune, in via Sonnino. «Questa vita non ce la siamo scelta», esordisce Andrea. Perché a volte basta poco: «Lavoravo come tecnico frigorista alla società Sole, e in molte altre. Guadagnavo bene, poi io e mia moglie abbiamo divorziato. Mi ha consumato le finanze, e ho perso anche il lavoro». Luca invece racconta: «Mia madre mi ha affidato ai miei nonni, sono cresciuto con loro e non l’ho più vista. Mentre ero via per lavoro la casa è stata venduta, io sono finito in strada con uno zio», s’interrompe, poi riesce a dire: «Lui l’hanno trovato morto, anni fa, in viale Elmas».

Per letto un paio di scatole di cartone, sulle spalle una vecchia coperta; per provare a dormire guardando le stelle, con il rumore delle auto anche troppo vicino. C’è davvero poco, o nulla, di romantico nel passare questi giorni d’anticipo d’inverno per la strada.

Per letto un paio di scatole di cartone, sulle spalle una vecchia coperta; per provare a dormire guardando le stelle, con il rumore delle auto anche troppo vicino. C’è davvero poco, o nulla, di romantico nel passare questi giorni d’anticipo d’inverno per la strada.

Come Andrea Cuomo, 53 anni, e a Luca Casula, 39, entrambi di Cagliari. La loro casa è sotto i portici degli uffici del Comune, in via Sonnino. «Questa vita non ce la siamo scelta», esordisce Andrea. Perché a volte basta poco: «Lavoravo come tecnico frigorista alla società Sole, e in molte altre. Guadagnavo bene, poi io e mia moglie abbiamo divorziato. Mi ha consumato le finanze, e ho perso anche il lavoro». Luca invece racconta: «Mia madre mi ha affidato ai miei nonni, sono cresciuto con loro e non l’ho più vista. Mentre ero via per lavoro la casa è stata venduta, io sono finito in strada con uno zio», s’interrompe, poi riesce a dire: «Lui l’hanno trovato morto, anni fa, in viale Elmas».

Quaranta senzatetto

Sono una quarantina le persone senza tetto a Cagliari; «Lavoriamo per loro ogni giorno», racconta Don Marco Lai, direttore della Caritas, una vita per gli ultimi. «Secondo un’indagine di diversi anni fa, i senza fissa dimora erano circa 400», continua Don Marco. «Grazie alla cooperazione con il Comune e con varie associazioni, Ozzanan, Donne Al Traguardo, assicuriamo un tetto a oltre cento persone, in otto dormitori». Non Luca e Andrea, tra i cosiddetti “irriducibili”: «Non accoglierebbero il mio cane», dice Luca mentre accarezza True, un molosso che offre affetto a chiunque; «in dormitorio non ho trovato sempre buone condizioni, tra igiene di alcuni utenti e affollamento. E poi ho fatto due volte la quarantena, preciso che sono vaccinato», dice Andrea mostrando il green pass. Il momento peggiore è la notte: «Dormo con un occhio solo», dice Luca, «e True è sempre con me, perché magari arriva qualcuno con cattive intenzioni, più disperato di noi». Il freddo? «Non è così terribile».

Il dormitorio

Gianfranco Piras, 71 anni, di Cagliari, invece ha scelto il dormitorio. «E mi sono trovato benissimo». Un passato nel calcio, in varie formazioni, tra cui il Sinnai. «Ho lavorato anche come educatore in un centro di salute mentale. Ho formato una squadra dei ragazzi che sono diventati campioni d’Italia. Dopo la morte dei miei genitori ci sono state liti in famiglia e altre brutte cose. I miei figli si sono fatti un’altra vita e anche i miei fratelli mi hanno abbandonato. In dormitorio però mi rispettano, e mi do da fare aiutando don Marco». Come lui, Luca Putzolu, 45 anni: «Sono finito in strada dopo essere stato truffato da una donna, ma qui ho visto di nuovo la speranza».

L’assistenza

La vita in dormitorio è semplice: «Apriamo le porte alle sei in modo da far trovare subito un posto sicuro e caldo, in molti dormitori con camere da due persone», spiega don Marco, «poi c’è il lavoro su sé stessi, un cammino graduale in cui sono seguiti. Purtroppo in Italia l’ottanta per cento delle case sono di privati, quelle dello Stato sono ancora troppo poche». Per chi resta in strada, la Croce Rossa in accordo col Comune, le Acli, i City Angels e la stessa Caritas, portano cibo e coperte: «Soprattutto diamo loro ascolto, e cerchiamo di offrire soluzioni». «Io cerco lavoretti ogni giorno», afferma Andrea, «e ci tengo a presentarmi al meglio». «La vita è questa», dice Luca Putzolu, «l’importante è che qualcuno ti tenda la mano». E tutti, come Gianfranco, sognano «una casa, magari con un’amica».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata