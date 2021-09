Visite e terapie a giorni alterni 

L’estate sta finendo, ma i problemi della sanità restano. Mentre i turisti vanno via alla spicciolata, nelle sedi di guardia medica si confermano le criticità spuntate all’alba della stagione. Mancano camici bianchi per garantire la continuità del servizio e il calendario di settembre è condito da una serie infinita di buchi tra gli ambulatori di Tortolì, Villagrande, Tertenia, Talana e Baunei. Peggio va a Bari Sardo, dove la sede resterà chiusa anche a settembre sulla scia di un agosto in bianco. «La situazione - dichiara Sandro Rubiu, 64 anni, direttore del distretto Asl di Tortolì - è destinata a peggiorare». La facoltà di Medicina continua a non sfornare medici e in parecchi sono avviati al congedo. Un binomio che rischia di diventare un detonatore pericoloso per l’assistenza sanitaria di prossimità.

Il calendario

A Bari Sardo i pazienti non devono neppure preoccuparsi di verifcare se la guardia medica sia in sede: mancherà per tutto il mese. L’emergenza diffusa si allunga verso tutte le latitudini: a sud c’è Tertenia con un calendario ballerino, mentre c’è a nord Talana che ha persino un problema in più. Il medico che ha prestato servizio finora nella sede della guardia medica ha la valigia pronta per raggiungere Perugia dove frequenterà la scuola di specializzazione. Emergenza che si aggiunge all’emergenza. A Tortolì, dopo le quattro chiusure dei giorni scorsi, il doppio turno di oggi, diurno e notturno, è scoperto. Lo stesso avverrà dalle 8 alle 20 di domenica e al turno successivo fino alle 8. Ambulatorio sbarrato anche domenica 19 dalle 20 alle 8 dell’indomani mattina. Nessun medico in sede neppure nelle notti del 22 e del 27 settembre. A Villagrande tra domenica e il 29 settembre salteranno 9 turni notturni: oltre domenica, ambulatorio senza medico il 13, 15, 20, 21, 23, 28 e 29.

Emergenza dilagante

A Talana piove sul bagnato. Come se non bastasse la criticità della guardia medica, il 30 settembre lascerà per raggiunti limiti d’età uno dei due medici titolari, Guido Colombo. Per la sua sostituzione l’Asl di Lanusei ha pubblicato un bando che è andato deserto. «Ora pubblicheremo il secondo bando, ma temo che nessuno risponderà perché c’è una fortissima carenza di medici», dice Rubiu. A Bari Sardo il sindaco, Ivan Mameli (36 anni), si fa portavoce del malumore della comunità che da un mese e mezzo non può contare sul servizio essenziale. «È un disagio divenuto cronico, ci sono talmente poche parole se non grande indignazione e risentimento. Sta venendo a mancare il diritto alla salute che è costituzionalmente riconosciuto. Occorre che la politica faccia i suoi passi». Intanto c’è un’altra data cerchiata in rosso nel calendario della sanità ogliastrina: è il 23 settembre. Entro quel giorno l’aspirante medico di Ussassai dovrà confermare la candidatura presentata tre mesi fa. E non è detto lo faccia.