Visite e ricette per pochi eletti 

I medici di Sant’Antioco hanno la soluzione al problema della carenza di personale sanitario nei due Comuni dell’isola, ma nessuno sembra disposto ad ascoltarli. La disponibilità a prendersi in carico gli “orfani” rimasti senza assistenza a seguito del pensionamento dei principali medici di medicina generale e del trasferimento in altra località di uno di loro, ad oggi non ha trovato risposta e il problema persiste.

La situazione

«Secondo i nostri calcoli i cittadini privi del medico di base dovrebbero essere circa tremila e l’adesione al nostro progetto permetterebbe di distribuirli tra chi è in attività se pur temporaneamente - è quanto affermano Salvatore Massa, Daniela Ibba, Andrea Aste, Luigi Longu, Marina e Elisabetta Mallus - per questo motivo è necessario conoscere in via preliminare il numero esatto dei residenti nell’ambito territoriale che ad oggi è senza medico. Sul dato reale dei cittadini attualmente privi di assistenza siamo disponibili ad articolare in un “progetto obiettivo” che soddisfi le necessità assistenziali di tutti. Il progetto potrebbe coinvolgere sia i medici di famiglia sia i medici della continuità assistenziale operanti nell’ambito territoriale, ed eventualmente anche il pediatra che speriamo arrivi in tempi brevi».

La proposta

La soluzione indicata dai medici di famiglia in attività nell’isola è «un progetto inizialmente temporaneo, eventualmente rinnovabile, previo accordo tra le parti». Prevede che gli assistiti siano inseriti, per ciascun medico, in un elenco separato rispetto ai pazienti già attualmente in carico. «Altrettanto dicasi per gli emolumenti che dovranno essere erogati con un cedolino separato». I medici chiedono anche la cancellazione di tutta una seri di adempimenti burocratici che rallentano il lavoro. Nel frattempo tanti pazienti dei due Comuni isolani che del medico non potevano proprio fare a meno, sono stati obbligati a chiedere assistenza ai medici di San Giovanni Suergiu, Carbonia e Giba. Per tutti gli altri c’è la Guardia Medica costretta ad un lavoro estenuante prima di entrare effettivamente in servizio: compilare decine di ricette ogni volta che entra in turno. «Ci aspettiamo che quanto prima la Regione nomini il medico di base attingendo dalla giusta graduatoria – dice il sindaco Ignazio Locci - nel frattempo, resta valida la proposta sul "progetto obiettivo" dei medici di base votata dal Consiglio comunale e trasmessa a suo tempo dal Comune ad AtS e assessorato alla Sanità».