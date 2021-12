Visita medica a Parigi, è gratis 

«Perché racconto questa storia? Perché mi pare un paradosso che per una visita di controllo sia costretto ad andare in un paese dell’Ue. Ma la cosa più assurda – denuncia Mura – è che se come paziente fragile si chiede di fare la visita, le liste d’attesa sono di sei mesi, ma a pagamento con gli stessi medici e nelle strutture pubbliche si azzerano. C’è qualcosa che mi sfugge».

È il primo trapiantato sardo di fegato, rinato tre volte perché quando nel 1991 a Milano gli diedero tre mesi di vita, scelse di volare a Parigi, nel centro trapianti “Paul Brousse”. Dopo ha dovuto affrontare altre tappe dolorose, sempre a Parigi, con altri trapianti (di rene). E nello stesso centro è sempre tornato per i controlli. Sino a quando è scoppiata la pandemia: con il Covid nel 2020 per le visite di controllo Tonino Mura, 83 anni, di Jerzu ma nuorese d’adozione, si è rivolto a Cagliari, non senza disagi. Quest’anno però, sono saltate le liste d’attesa: «Volevo fare la visita di controllo a Nuoro, ma al Cup mi hanno detto “torni fra sei mesi”. Ho protestato e l’attesa si è ridotta a un giorno ma con l’intramoenia. A pagamento nello stesso ospedale e con gli stessi medici la sanità funziona», racconta. Com’è finita? Mura è volato a Parigi per la visita di controllo, per lui gratuita, perché a carico del servizio sanitario nazionale. Dal funzionario dell’Urp dell’Ats, Giuliano Frau, arrivano le scuse dell'Azienda: «c'è stata mancanza di attenzione»

Il paradosso

«Perché racconto questa storia? Perché mi pare un paradosso che per una visita di controllo sia costretto ad andare in un paese dell’Ue. Ma la cosa più assurda – denuncia Mura – è che se come paziente fragile si chiede di fare la visita, le liste d’attesa sono di sei mesi, ma a pagamento con gli stessi medici e nelle strutture pubbliche si azzerano. C’è qualcosa che mi sfugge».

Fuori è meglio (e gratis)

Mura spiega la sua scelta: «Perché mi costringono a scegliere l’intramoenia e pagare 120 o 150 euro per una visita?».

Così, ha raccontato, ha scelto di seguire sempre la stesso iter: una telefonata al professore che lo segue da trent'anni a Parigi, dove l’appuntamento viene fissato in tre giorni. «Ho compilato il foglio 112 rilasciato dall’ex Inam e con mio genero siamo partiti. Il 16 novembre ho fatto la visita».

Ovviamente, il viaggio è stato autorizzato, con il pagamento a piè di lista del volo aereo, andata e ritorno per paziente e accompagnatore. Rimborso per hotel e una diaria di 100 euro al giorno. «Ho cercato i voli più economici», puntualizza il trapiantato. «Quello che mi chiedo è: ma a Nuoro, se paghi, la sanità funziona e se non paghi no?». Domanda che è stata rivolta direttamente all’Ats.

Le scuse

A rispondere Giuliano Frau, funzionario dell’Urp, ufficio relazioni col pubblico, che ha chiesto dettagli per capire meglio quella che sembra una storia assurda, da lui stesso definita un «abominio. Al di là del buonsenso - aggiunge – l’intramoenia è una prestazione erogata dal medico fuori dall’orario di servizio e pagata direttamente all’Azienda, il medico non può avere nulla se non erogare le prestazioni – ha spiegato – ma questa situazione si scontra con la realtà. La prestazione erogata all’estero sarà rimborsata, porgiamo le scuse all’utente che invitiamo a contattarci, c’è stata un’interpretazione restrittiva e mancanza di attenzione, valuteremo eventuali profili di danno».

