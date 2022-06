Visita cardiologica? Nel 2023 

È l'ultima vicenda, in ordine di tempo, quella di un paziente cardiopatico, residente a Santa Teresa Gallura, che in occasione della prenotazione della consueta visita cardiologica, prescritta ogni sei mesi dopo un infarto, per la prima volta si è sentito rispondere, dal Centro Unico di Prenotazione, che l’agenda è chiusa. Impossibile prenotare prima di un anno. Davanti agli sportelli del CUP a Olbia, per i pazienti in fila, la risposta non è molto diversa. Qualcuno che, da gennaio, tenta (invano) di prenotare una visita cardiologica per telefono, ieri ha provato a farlo in presenza. Impegnativa rossa alla mano, è pregato di provare a dicembre. Non si vede la luce nemmeno per le visite oculistiche: primo posto disponibile a luglio a Perfugas o a Sassari oppure a dicembre a Siniscola. Manca l’ambulatorio di dermatologia: pazienti rimandati a Nuoro, dove si contano poche disponibilità. Fatica, anche, radiologia su cui pesa il sovraflusso di prestazioni estive.

Coperta corta

«C'è una criticità innegabile e la coperta è troppo corta: da una parte, non ci sono specialisti sufficienti e, oltretutto, d'estate le attività ambulatoriali sono state ridotte per far fronte al flusso turistico che ci fa lavorare in emergenza al Pronto soccorso», dice il direttore sanitario, Raffaele De Fazio: «Inoltre, la Gallura, paga la marginalità della scelta dei medici specialisti che potrebbero aiutarci ad abbattere le lunghe liste, i quali, invece, preferiscono altre destinazioni». Poi, ha continuato De Fazio, «c'è, certamente, una ridotta funzionalità del CUP che, per agevolare la velocità delle prenotazioni, dovrebbe essere centralizzato».

Il Mater

Anche il Mater Olbia è sul campo per smaltire le chilometriche liste di attesa. «Il Mater Olbia, parte integrante del servizio sanitario regionale, ha come elemento fondamentale della sua mission l’impegno concreto per l'abbattimento delle liste», ha dichiarato il direttore generale, Marcello Giannico: «In ragione della particolare situazione di difficoltà del nostro territorio, abbiamo deciso di potenziare l'attività ambulatoriale di radiologia, in convenzione, ed estendere il servizio anche al sabato e la domenica e, a patto che si trovi il personale sanitario, anche a operare negli orari notturni».