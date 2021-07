Virginia, in Spagna è nata una star 

Da San Gavino Monreale a Madrid come attrice di importanti film e soap opera. È la storia della 37enne sangavinese Virginia Carrisi, laureata in lingue a Cagliari, che vive da ben 14 anni nella capitale spagnola dove ha frequentato l’accademia di arti drammatiche. Impegno e tanta passione sono alla base della sua storia: così la giovane è partita dal Medio Campidano alla conquista di Madrid e ha costruito il suo sogno nel campo della recitazione e dello spettacolo.

Il viaggio

«All’inizio in Spagna ho lavorato come ballerina e cantante per diversi musical in vari teatri della Gran Via di Madrid. La recitazione mi ha sempre affascinato e qui, avendo tantissimi amici attori, ho deciso di provarci. Ho studiato recitazione in un’accademia di arti drammatiche perché in questa professione non si smette mai di imparare», racconta l’attrice.

Il successo

Dal teatro Virginia Carrisi è poi passata alla televisione e al cinema: «Tutto è nato per caso, mi affascinava l’idea di iniziare un percorso nuovo. Due mesi fa ho finito le riprese della serie televisiva spagnola La Casa di Carta 5 e di una serie americana. E sempre nell’ultimo anno ho recitato in un film diretto dal grandissimo Jean Reno e ho avuto il piacere di lavorare con l’attore Javier Bardem. Per me è stato un grande onore. Deve dire che quello appena trascorso è stato un anno intenso, faticoso ma ricco di soddisfazioni. Ora arrivano anche per me le meritate vacanze».

La gavetta

Dal paese dello zafferano, la brava Virginia è andata alla conquista della Spagna ma le rimane il desiderio di ritornare, prima o poi, in Italia: «Ho lavorato anche sul set di qualche videoclip, nel 2013 sono stata l’attrice principale di Inventas, il video della cantante spagnola Vanesa Martín che in Spagna è una vera celebrità. Nelle fiction ho mosso i primi passi sul set di Centro Médico, La que se Avecina e Il Segreto (tradotta e trasmessa alcuni anni fa in Italia su Canale 5). Mi piacerebbe tantissimo trasferirmi a Milano o a Roma ma per ora preferisco vivere a Madrid perché dal punto di vista professionale mi offre molto di più. Non scarto l’idea per il futuro di fare rientro in Italia».

La festa

Virginia Carrisi non dimentica le sue radici e appena le è possibile ritorna in Sardegna: «San Gavino Monreale è casa mia e quando sono lontana ne sento sempre la mancanza. In particolare del mio paese mi manca la tranquillità che di certo non posso avere a Madrid. Sono orgogliosa di essere nata a San Gavino, paese di grandi artisti: muralisti, pittori e musicisti». Il rientro di Virginia Carrisi per le vacanze nell’Isola per la famiglia e gli storici amici è sempre una grande festa.

