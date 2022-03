Violenze e minacce alla moglie 

La donna avrebbe riferito che i maltrattamenti sono iniziati alla fine del 2020, quando le semplici liti verbali sarebbero degenerate in atteggiamenti violenti fisici e psicologici. Ma anche con minacce di morte qualora avesse richiesto l’aiuto delle forze dell’ordine. Questa volta la vittima si è davvero rivolta alla Polizia. Una volante è subito arrivata nella casa indicata. Gli agenti hanno avuto molte difficoltà nel tenere a bada l’uomo: alla fine, l’indagato è stato bloccato e arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. Ed è stato denunciato pure per rifiuto a fornire le proprie generalità. Dopo una breve sosta nella sede del commissariato di via Firenze, il 51enne è stato accompagnato nel penitenziario di Uta, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Tutta la vicenda, con anche gli episodi avvenuti nel passato, è stata ricostruita dai poliziotti coordinati dal commissario, Michele Venezia. L’indagato, tra oggi e domani, comparirà davanti al giudice. Assistito dal suo legale, potrà fornire la sua versione dei fatti.

I poliziotti sono intervenuti nell’abitazione di Quartucciu su richiesta della stessa donna, vittima dell’ennesima lite in casa con minacce di morte che le sarebbero state rivolte dal marito convivente. All’arrivo degli agenti del commissariato, l’uomo che appariva molto nervoso, avrebbe rifiutato di fornire le proprie generalità, opponendo resistenza nei loro confronti che con non poca difficoltà lo hanno bloccato, accompagnandolo negli uffici. Qui è stato poi dichiarato in arresto su disposizione del magistrato di turno.

Una vita da incubo tra maltrattamenti e minacce, in un’abitazione a Quartucciu, alla vigilia della Festa della donna. La vittima, una 47enne, stanca delle angherie fra le mura domestiche, si è rivolta alla polizia di Quartu che ha bloccato e arrestato l’uomo, un 51enne, finito nel carcere di Uta in attesa dell’interrogatorio davanti al giudice. Gli agenti del Commissariato hanno svolto tutti gli accertamenti su una vicenda familiare fatta di violenze che sarebbe iniziata nel 2020 con contorni sempre più drammatici.

L’allarme

Il passato

La preoccupazione

Da tempo la polizia quartese è impegnata contro la violenza di genere non solo a Quartu, ma in tutto l’hinterland dove negli ultimi anni sono scattate decine di denunce. Tanti anche gli arresti a dimostrazione di quanto il fenomeno sia diventato preoccupante. Una situazione di disagio spesso sfociata in omicidi. Tragedie che si sono consumate di recente anche a Quartu e Quartucciu. Senza considerare che non tutte le donne trovano il coraggio e la forza di telefonare e raccontare nonostante che proprio la sede del commissariato ospita la “Stanza rosa” dove le vittime possono denunciare nella massima discrezione. C’è poi il costante lavoro delle donne e degli uomini della Polizia, impegnati anche in campagne di prevenzione e informazione, che punta anche a far emergere i tanti casi che rimangono nell’ombra.

