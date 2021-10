Violenza sulle donne, ormai è emergenza: due nuove denunce  

La seconda ordinanza ha invece disposto la misura cautelare nei confronti di 49enne, anche lui di Quartu, per il il quale è scattato l’obbligo di allontanamento dalla casa familiare. Il tutto per presunti maltrattamenti in famiglia nei confronti della sorella convivente. Maltrattamenti che negli ultimi tempi si sarebbero manifestati con ingiurie e minacce.Anche in questa circostanza ad indagare sono stati gli agenti del Commissariato di via Firenze che hanno effettuato gli accertamenti coordinati dal commissario Michele Venezia e dal sostituto Commissario Gianni Noto. Per i due sotto osservazione, c’è l’obbligo del rispetto delle ordinanze, pena sanzioni più pesanti.

La prima ordinanza è stata notificata ad un uomo, 34enne residente a Quartu Sant’Elena, con la quale il Gip ha disposto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, la sua ex compagna. L’uomo, dal settembre 2020 ad oggi, avrebbe ripetuto comportamenti persecutori e vessatori, manifestati con continui insulti e minacce di morte, che hanno minato la serenità della donna e delle due figlie. Una situazione difficile sulla quale hanno svolto accertamenti gli uomini del Commissariato. Una indagine certosina condotta in gran silenzio e conclusa con un dettagliato rapporto alla Procura della Repubblica di Cagliari. Letti gli atti, il Gip ha firmato l’ordinanza che in sostanza vieta al 34enne di avvicinarsi alla donna e ai luoghi da lei frequentati. È il primo passo e si spera che sia sufficiente.

Ancora episodi di violenza domestica in città, una piaga che sta assumendo i contorni di una vera e propria emergenza. Ieri gli ultimi casi, con la denuncia di due uomini: uno è accusato di atti persecutori nei confronti dell’ex compagna, l’altro di maltrattamenti ai danni della sorella. I due sono finiti nel mirino degli agenti del Commissariato di Quartu, che su disposizione del giudice hanno notificato loro due diverse ordinanze restrittive.

Stalker nei guai

Sorella maltrattata

Escalation

Di certo c’è che la situazione si sta facendo davvero preoccupante: a Quartu e hinterland gli episodi di maltrattamenti e violenze domestiche si stanno infatti ripetendo con una frequenza raramente vista prima. Tante le indagini portate avanti in questi mesi sia dal Commissariato che dai carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia e dalle stazioni, molte delle quali si stanno chiudendo con azioni restrittive che quasi sempre impongono l’allontanamento dell’indagato dal nucleo familiare. Qualcuno non ha rispettato le ordinanze firmate dal Gip, finendo anche in carcere.Una situazione che secondo gli esperti sarebbe precipitata anche a causa delle restrizioni imposte dal Covid che hanno peggiorato situazioni di conflitto e disagio già esistenti.

In aumento anche i casi di figli violenti capaci di aggredire e minacciare i familiari spesso per ottenere i soldi per acquistare la droga. È successo di recente a Quartu ma anche nell’hinterland. Disagi familiari non sempre denunciati alle forze dell’ordine che fanno di tutto per monitorare la situazione. Problematiche seguite anche dai Servizi sociali dei Comuni con le forze dell’ordine: nei posti di polizia e nelle caserme sono state create anche le cosiddette “stanze rosa” dove le donne vittime di violenza possono parlare, raccontare i loro dramma ed eventualmente presentare denuncia aiutate dalle donne in divisa che diventato loro confidenti.

