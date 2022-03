Violenza sulle donne, è allarme 

Non esiste l’identikit della donna vittima di violenze, tantomeno è possibile stereotipare il profilo di chi l’ignobile atto lo compie. Vittime e carnefici non rappresentano un cliché e le 49 donne dei 23 Comuni del Sulcis Iglesiente che al momento risultano essere prese in carico dall’associazione “Donne al traguardo”, sono casalinghe e lavoratrici, sposate e non, giovani e meno giovani, istruite o senza titolo di studio: «La violenza non è un problema strettamente legato alla sofferenza sociale o a quella economica - spiega la referente territoriale di Donne al traguardo, la psicoterapeuta Maria Mameli - non ha età, attraversa tutti i ceti e tutte le famiglie, può essere presente nelle case delle persone insospettabili».

Chiedere aiuto

Non è semplice affrontare il problema, occorre coraggio. Il primo passo è accettare l’idea di chiedere aiuto: «Bussare ai nostri sportelli o chiamare il numero verde attivo 24 ore su 24 - spiega Mameli - una chiacchierata senza alcun impegno con i nostri operatori specializzati, può essere fondamentale, come lo è il fatto che lavoriamo sulla libera scelta della vittima, qualora fosse decisa verrà accompagnata in un percorso d’uscita dalla violenza, altrimenti non si fanno mai dei passi che la donna non sia pronta a compiere».

Dati preoccupanti

Rispetto al marzo dello scorso anno, le donne del Sulcis Iglesiente che hanno deciso d’intraprendere il percorso dell’associazione sono 14 in più. Delle 49, 16 sono dell’ambito del Plus d’Iglesias e le restanti 33 di quello di Carbonia (che abbraccia i servizi di più Comuni della provincia). Un incremento delle richieste d’aiuto non per forza proporzionale ai casi di violenza; più semplicemente la forte campagna di sensibilizzazione sull’argomento e lo straordinario lavoro intrapreso dall’associazione “Donne al traguardo”, ha in qualche modo spronato le vittime ad una reazione. Anche se d’incremento dei casi è doveroso registrarne durante il periodo del lockdown: «Lo stare chiusi in casa ha influito - svela Maria Mameli - in quel frangente eravamo attivi in modo volontario e non regimentato da un appalto come quello attuale. Sono state esponenzialmente più numerose le richieste di supporto dalle Forze dell’ordine e dai servizi Asl, erano loro in prima istanza a venire a contatto con le vittime di violenza». Vittime e carnefici, anche questi ultimi chiedono aiuto: «Capita spesso d’essere contattati da degli uomini decisi a seguire un percorso per maltrattanti - continua Mameli - sposano la filosofia del cambiamento e noi li dirottiamo nella sede competente di Cagliari, perché qui non ci occupiamo di questa tipologia di supporto».