Violenza su minore, arrestato 

Lei lo chiamava zio, anche se non sono parenti. È stato arrestato nel cuore della notte, l’uomo di 43 anni di Tortolì sospettato di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina. Il pm Gualtiero Battisti ha firmato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere al termine di indagini culminate con l’interrogatorio del presunto responsabile di quanto accaduto mercoledì pomeriggio. L’uomo, assistito dall’avvocato Marcello Caddori, ha trascorso il primo giorno in cella in attesa dell’udienza di convalida che potrebbe tenersi oggi a San Daniele. Intanto ieri la 15enne, originaria di un paese dell’Ogliastra, è stata sottoposta a una serie di visite per accertare eventuali lesioni compatibili con la violenza sessuale di cui parla.

Indagini serrate

Sul 43enne pesa un sospetto da brividi: violenza sessuale. Con quest’ipotesi di reato è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Lanusei su disposizione del magistrato inquirente che indaga sul fatto avvenuto intorno alle 20 di mercoledì a Tortolì. I rapporti tra l’uomo e la 15enne erano buoni, consolidati nel tempo da una storia sentimentale che lo stesso aveva avuto con una zia della minore. L’uomo e la ragazzina avrebbero trascorso insieme parte della giornata al mare. Dopodiché avrebbero fatto rientro in centro abitato. Quel che poi è accaduto nell’abitazione dell’uomo è ancora tutto da accertare. Ieri i militari, coordinati dal pm Battisti, hanno effettuato una lunga perquisizione domiciliare finalizzata a raccogliere più elementi possibili in modo da fugare qualsiasi dubbio. Sulla vicenda gli inquirenti mantengono il più stretto riserbo.

I soccorsi

La ragazzina si è data alla fuga dalla casa in cui avrebbe subito la violenza. Alle 20.15, stremata e in stato confusionario, è piombata sul viottolo d’accesso a un condominio residenziale distante alcune centinaia di metri. Qui sono intervenuti sia i volontari del 118 che i carabinieri della stazione di Tortolì. I primi hanno pensato a prestare le prime cure alla ragazzina, mentre i militari hanno allacciato i contatti con la Procura. Raccolta una prima, sommaria testimonianza della minore i militari sono andati a casa dell’uomo.