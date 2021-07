Violenza sessuale, paga lo Stato 

A dodici anni dalla violenza sessuale subita, otterrà un risarcimento. Dallo Stato, in particolare dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, che è stata condannata a pagare 25mila euro oltre agli interessi e alle spese legali. Il fatto risale al 2007, la vittima aveva 75 anni, viveva sola ed era stata aggredita in casa, a Sassari, da un giovane che soffriva di alcuni problemi psichici. Era stato giudicato colpevole, la condanna passata in giudicato nel 2010. Oggi la donna ha 89 anni, e 11 anni dopo una sentenza del Tribunale civile di Cagliari (sede di competenza perché sede dell’Avvocatura dello Stato) le ha riconosciuto il risarcimento previsto da una direttiva europea emanata nel 2004 a tutela delle persone vittime di reati intenzionali e violenti.

Direttiva europea

Il problema è che questa direttiva è rimasta ignorata per anni dallo Stato italiano. La sentenza risale al 29 giugno ed è firmata dalla giudice Monica Moi. Ha riconosciuto la responsabilità dello Stato per la mancata attuazione delle direttive comunitarie e ha condannato la Presidenza del Consiglio dei ministri a risarcire la donna, che era assistita dai legali Marcello Masia e Pierluigi Olivieri.

L’aggressione

La violenza era avvenuta nell’appartamento della donna nel rione di Monte Rosello. Era stata picchiata e stuprata. L’autore era un 29enne che era stato bloccato dai carabinieri al Pronto soccorso del Santissima Annunziata, dove si era recato in stato confusionale subito dopo il fatto. L’anziana era stata stata ricoverata con una prognosi di venti giorni in seguito alle lesioni riportate. Tra i motivi di opposizione alla sua richiesta di risarcimento portati davanti al giudice da parte dei legali che rappresentavano l’Avvocatura dello Stato, anche l’ipotesi di un concorso di colpa della vittima perché aveva aperto la porta di casa all’aggressore. Non solo. In sede penale alla donna era stata riconosciuta una provvisionale di 30mila euro, ma il giovane era risultato nullatenente. Gli avvocati si sono appellati alla direttiva 2004/80 dell’Unione europea: prevede l’intervento risarcitorio degli Stati. Direttiva adottata solo nel 2016, ma riconoscendo un risarcimento irrisorio di 4mila euro per le vittime di violenza sessuale. Indennizzo reso più equo dopo vari interventi della Corte di Giustizia europea, fino alla norma finale adottata nel 2020, che prevede un risarcimento di 25 mila euro.

