Violenza sessuale e martellate contro la ex 

Avrebbe cercato di abusare e poi di uccidere la ex compagna con un colpo di martello. Ma la donna, ferita e sconvolta, rinchiusa all’interno di una baracca il suo ex l’aveva attirata, avrebbe comunque trovato il modo di chiedere aiuto e di far arrestare il suo aggressore: per lui si sono aperte le porte del carcere dove si trova in custodia cautelare in attesa degli sviluppi dell’inchiesta. Provvedimento messo in atto nei confronti di Roberto Arba, 54enne di Carbonia, su cui gravano le accuse di tentato omicidio, violenza sessuale, sequestro di persona e atti persecutori.

L’aggressione

La vicenda risale ad alcuni giorni fa ma la notizia è stata divulgata ieri dai carabinieri. L’uomo è stato fermato dai militari della Radiomobile e condotto nel penitenziario di Uta a disposizione delle autorità giudiziarie. L’arresto è già stato convalidato.

Stando alle prime valutazioni cui sono giunti gli inquirenti, l’uomo avrebbe agito in maniera così brutale mosso probabilmente da motivi di gelosia. La relazione fra lui e la compagna era ormai conclusa da tempo, ma non si sarebbe comunque rassegnato alla fine della storia. E la sua ossessione sarebbe sfociata in un’aggressione avvenuta all’interno di un podere dove l’uomo e la donna si sarebbero incontrati pochi giorni fa probabilmente per un chiarimento. Ma quella che sarebbe dovuta essere una discussione, magari franca e diretta, una conversazione civile per stabilire come gestire la fine della relazione, sarebbe degenerata trasformandosi per la donna in un autentico incubo. Lui si sarebbe scagliato addosso a lei cercando, secondo l’accusa, di avere un rapporto sessuale. Lei sarebbe riuscita a divincolarsi e a ribellarsi ma l’ex compagno, per cercare di sopraffarla, l’avrebbe colpita con un martello.

L’intervento