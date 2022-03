Violenza domestica, piaga inarrestabile 

Tutto sarebbe accaduto in una abitazione della città: il 23enne, rientrato a casa, avrebbe preso a discutere col padre, pare per futili motivi. Sarebbe volata qualche parola di troppo e il figlio ha estratto un coltello. Vista la situazione, alcuni parenti hanno chiesto l’intervento dei carabinieri con una pattuglia subito dirottata dalla Centrale operativa della Compagnia di via Milano, nell'abitazione indicata con la telefonata. I militari hanno così ricostruito quanto accaduto denunciando il 23enne per minaccia aggravata e per maltrattamenti. Poco dopo la decisione del giudice: l’indagato non può stare a casa sua. Ha anche l’obbligo di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dal genitore. Il tutto ovviamente, per motivi di sicurezza.

Cresce l’allarme per i ripetuti casi di violenza domestica in città. Stavolta i carabinieri di Quartu sono dovuti intervenire per fermare un 23enne che ha minacciato il padre con un coltello durante una furibonda lite in casa. Dopo il rapporto degli inquirenti, il giudice ha emesso immediatamente nei confronti del giovane la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall’uomo. In sostanza dovrà trovarsi un'altra sistemazione e tenersi lontano dal domicilio familiare.

Per i carabinieri del Nucleo radiomobile le indagini sono chiuse: il 23enne, in attesa di essere interrogato dal magistrato, deve ora rispettare l’ordinanza. Un provvedimento mirato a garantire la sicurezza dell’anziano col quale il giovane avrebbe avuto la discussione. Il tutto, pare per futili motivi. Comprensibile sulla vicenda il riserbo delle forze dell’ordine che hanno avviato le indagini sotto le strette direttive del comandante della Compagnia di Quartu, il capitano Michele Cerri.

L’aggressione

Escalation

Sarà ora il magistrato a ricostruire l’accaduto anche attraverso l’interrogatorio dell’indagato e della vittima. Un episodio di violenza insomma da chiarire e che segue altri casi registrati nell’ultimo anno in città: solo i carabinieri della compagnia di via Milano si sono occupati di una ventina di casi di maltrattamenti in famiglia spesso aggravati da minacce di morte. Le vittime più frequenti? Donne ma anche anziani genitori e altri parenti stretti. Episodi spesso legati all’abuso di alcol e droga.

Disagio

Vicende su cui i Servizi sociali del Comune tengono i riflettori sempre accesi per tentare di arginare un fenomeno in continua crescita non solo in città ma anche nell’hinterland con continui interventi delle forze dell’ordine a Monserrato, Quartucciu e Sestu. Dietro c’è soprattutto il disagio sociale, spesso abbinato a quello psichico. Problemi aggravati dalla pandemia.

L’appello

Dal canto loro polizia e carabinieri invitano a denunciare subito le violenze in famiglia. Sia nella caserma dei carabinieri che nella sede del Commissariato sono state istituite le cosiddette “stanze rose” dove le vittime delle violenze domestiche hanno la possibilità di denunciare in sicurezza, nella massima discrezione, i loro disagi. Con le forze dell’ordine che hanno così la possibilità non solo di arrestare, ma anche di prevenire chiamando a rapporto chi questi atti di violenza li compie.

