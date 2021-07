Violenza di gruppo,  Ciro Grillo e gli amici  oggi davanti al gup 

Indagine e procedimento lampo per il caso Grillo, oggi pomeriggio a Tempio il gup Caterina Interlandi si occupa della richiesta di rinvio a giudizio dei quattro ragazzi accusati di violenza sessuale di gruppo, reato che sarebbe stato commesso ai danni di una studentessa milanese. Le contestazioni sono per Ciro Grillo (figlio di Beppe), Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, tutti di Genova, tutti nati nel 2000. Nei tribunali italiani è difficile vedere un fascicolo in udienza gup a distanza di poco più di un mese dal deposito della richiesta di rinvio a giudizio, datata 1° giugno 2021. Il fascicolo del caso Grillo ha avuto un trattamento “espresso” anche in Procura, l’inchiesta è durata poco più di un anno (fatti del 17 luglio 2019, primo avviso concluse indagini novembre 2020).

Indagine parallela

A poche ore dall’udienza gup emergono nuovi sviluppi della vicenda. La Procura gallurese ha aperto un’inchiesta a carico di ignoti per la diffusione del filmato che documenta la serata del 17 luglio 2019 nella villetta di Porto Cervo. Le immagini della ragazza con i quattro coetanei (video acquisito dalla Procura poche settimane dopo il presunto stupro) sarebbe stato visto da diverse persone. Una ragazza genovese, in una intervista televisiva, aveva dichiarato di avere visionato le immagini. La famiglia della presunta vittima dello stupro si era rivolta alla Procura di Tempio.

Tutte le incognite

Oggi, a partire dalle 14, il gup Caterina Interlandi prenderà atto delle richieste del pm (a quanto pare potrebbe essere in aula il procuratore Gregorio Capasso), delle difese dei quattro ragazzi e delle parti civili. Le contestazioni sono sostanzialmente due. Tutti e quattro i ragazzi sono accusati di avere abusato ripetutamente della studentessa milanese, conosciuta la sera del 17 luglio 2019 in un locale della Costa Smeralda. Le violenze sarebbero avvenute nella casa della famiglia Grillo a Porto Cervo. La presunta vittima (anche lei 20 anni) sostiene di essere stata violentata mentre era in uno stato di minorata difesa, a causa del consumo di alcol. La seconda contestazione (capo B) riguarda solo Grillo, Lauria e Capitta e vede come vittima un’ altra ragazza. Si tratta di un’amica della studentessa milanese. La giovane, anche lei presente nella villetta, sarebbe stata fotografata mentre dormiva. Grillo e Lauria le avrebbero avvicinato i genitali al viso, mentre Capitta riprendeva con il telefonino. I quattro ragazzi (che difficilmente oggi saranno in aula) hanno sempre respinto le accuse. Buona parte degli elementi forniti dalla polizia giudiziaria ai pm Gregorio Capasso e Laura Bassani sono stati estrapolati dalla memoria del telefono di Capitta. Il procedimento inizia con molte incognite. Intanto non è mai stato disposto un incidente probatorio per sentire la ragazza che avrebbe subito lo stupro. L’incidente probatorio avrebbe reso possibile un’audizione protetta, con la presenza delle parti, il cui contenuto sarebbe entrato direttamente nel procedimento. L’altra incognita è l’identificazione (mai avvenuta con assoluta certezza) delle persone che compaiono nella foto scattata alla ragazza addormentata. Oggi non si esclude una richiesta di rito abbreviato.

