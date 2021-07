Violento pestaggio per un pallone negato 

«Non possiamo prestavi il pallone, stiamo andando via». Quel no non è piaciuto al gruppo di balordi che l’altra notte, verso le tre, sul lungomare del Poetto di Quartu, ha violentemente aggredito sei ragazzi e una loro amica che si apprestavano a rientrare a casa dopo una serata trascorsa in un locale. Quattro di loro, colpiti con calci e pugni, sono finiti in ospedale. Uno – il più grave – ha riportato un trauma cranico, la frattura del setto nasale e dell’orbita oculare. Sono stati soccorsi dal 118 e trasferiti ai pronto soccorso del Santissima Trinità e al Policlinico.

Sul posto è anche intervenuta una volante del Commissariato di Quartu impegnata nel giro di perlustrazione, richiamata dalle luci delle ambulanze ferme davanti alla spiaggia. Ora si cerca di risalire ai responsabili del pestaggio, un gruppo composto da otto persone. Maschi e femmine. Uno di loro sarebbe stato già individuato.

La testimonianza

«Avevamo trascorso una bella serata al Colibrì e stavamo tornando a casa, avevamo ormai raggiunto le macchine distanti un centinaio di metri. Uno di noi, in attesa che arrivasse anche un altro amico, ha preso un pallone e ha cominciato a giocherellare. In quel momento si sono fatti avanti quei tizi, hanno chiesto di avere la palla ma gli abbiamo spiegato che stavamo per andar via, che non era possibile», ricorda uno dei ragazzi, ventunenne come i suoi amici (soltanto uno ha 25 anni), il primo ad essere raggiunto da un pugno in bocca. Un attimo dopo è esplosa la violenza. Cieca, estrema. Inspiegabile. Ingiustificabile. «Non abbiamo reagito e credo sia stata la scelta migliore. Chissà come sarebbe finita?», racconta, cercando di ricordare quei brutti momenti, difficili da sopportare per chi non è abituato a trascorrere le serate tra risse e pestaggi.

Troppa violenza

Insomma, un pestaggio in piena regola. L’ennesimo episodio di brutale violenza che investe il mondo dei giovani e segue l’ultimo fattaccio che ha coinvolto, in piazza Yenne, un “porta pizze” durante la festa per la vittoria della Nazionale di calcio.

L’indagine

Ora spetta agli investigatori del Commissariato, al comando del dirigente Michele Venezia, ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e magari risalire agli autori responsabili del violento pestaggio. Si spera nelle possibili testimonianze ma soprattutto sui filmati delle telecamere, anche se la zona, non perfettamente illuminata, potrebbe non aver favorito le registrazioni video capaci di svelare l’identità degli aggressori.

