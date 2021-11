Violentò l’ex moglie, carabiniere condannato 

Due anni e otto mesi di reclusione perché accusato di aver maltrattato l’ex moglie in quegli anni affetta da una grave malattia e di averla poi anche violentata durante una vacanza a Costa Rei, nel litorale di Muravera. La giudice del Tribunale di Cagliari, Manuela Anzani, ha accolto la richiesta del pubblico ministero Gaetano Porcu condannando – al termine del processo col rito abbreviato – il maresciallo dei carabinieri di origini siciliane, ma all’epoca dei fatti contestati residente a Milano, Antonio Polizzotto, 46 anni. Il sottufficiale che prestava servizio presso la Procura del capoluogo lombardo, avrebbe a lungo maltrattato la moglie, Silvana Dibenedetto, avvocata milanese 51enne, arrivando addirittura a violentarla nel corso di una vacanza trascorsa nell’Isola nell’estate 2017.

La richiesta

A differenza di quanto accade regolarmente, in questo caso la cronaca del processo comprenderà anche i nomi dell’imputato e della presunta vittima. «Voglio che si sappia quanto accaduto, così che sia di esempio per le altre donne». Così, Silvana Dibenedetto, ieri mattina dopo essere tornata in Sardegna per ascoltare la sentenza, ha chiesto all’Unione Sarda – sottoscrivendo una esplicita liberatoria – che la vicenda giudiziaria venisse raccontata senza nascondere le generalità. La norma, infatti, vuole che nei casi di legami stretti tra imputato e parte offesa, vengano espressamente omessi i nomi di entrambi per evitare il riconoscimento della presunta vittima che, in questo caso, ha invece espressamente richiesto di comparire. «Nel mio caso non ha senso», ha ripetuto più volte la donna, scrivendo di pugno una liberatoria, «tutte le persone che mi conoscono sanno cosa mi è accaduto». Nel corso del processo, che si è celebrato a Cagliari con il rito abbreviato, Silvana Dibenedetto si è costituita parte civile con l’avvocato Gino Emanuele Melis.

Le contestazioni

Stando alle contestazioni, mosse dal pubblico ministero Gaetano Porcu al termine delle indagini, il maresciallo avrebbe maltrattato l’ex moglie dal luglio al settembre 2017. «Mi hai rotto, sono stufo di te, continui a produrre tumori». Questa, secondo l'accusa, sarebbe stata una delle frasi che l’avvocata si sarebbe sentita dire dall’ex compagno, infastidito per il fatto che dovesse accompagnarla di frequente in ospedale per visite mediche. Secondo la ricostruzione della Procura questi episodi sarebbero avvenuti a Milano, ma il processo si è svolto a Cagliari per via della più grave delle imputazioni, quella di violenza sessuale, che l’accusa indica avvenuta tra il 30 luglio e il 24 agosto dello stesso anno. Alla giudice, in lacrime, Silvana Dibenedetto ha ribadito che – in quel periodo trascorso a Costa Rei – il marito l’avrebbe costretta a subire atti sessuali mai accettati in precedenza, costringendola con la forza e senza che si potesse ribellare o urlare per la presenza dei figli nella stanza accanto.