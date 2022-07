Violenta una minorenne: 11 anni 

Schiaffi, botte, minacce di morte. Tutto con un solo obiettivo: abusare sessualmente di lei. La vittima aveva 9 anni quando l’amico di famiglia aveva cominciato a metterle le mani addosso e ne aveva compiuto 13 nel momento in cui era riuscita a rivelare cosa accadeva in quell’abitazione. Un periodo ricostruito con precisione nella denuncia depositata in Procura e sfociato ieri nella sentenza pronunciata dai giudici della prima sezione penale di Cagliari al termine di un processo durato parecchie udienze: il collegio presieduto da Tiziana Marogna (a latere Elisabetta Patrito e Luca Melis) ha inflitto 11 anni di reclusione al 53enne imputato, originario di un altro centro abitato ma residente in città. Non ne pubblichiamo il nome per impedire si risalga all’identità della vittima, perché l’uomo era praticamente un parente acquisito: era sempre in quella casa, dove vivevano la madre della ragazzina, i fratelli, le sorelle e sorellastre e, il compagno della donna e altri ex fidanzati dei quest’ultima (nonché genitori di altre sue figlie).

Gli abusi

Le accuse, integralmente respinte dall’imputato, abbracciano l’arco temporale che va dal 2011 al 2015. Anni durante i quali, secondo pm e polizia giudiziaria, l’uomo violentava con una frequenza di «due-tre volte alla settimana» la minorenne, abusi completi commessi proprio dentro le mura dell’edificio e conditi da botte e minacce di morte rivolte a lei e ai fratelli. Nonostante la famiglia fosse già tenuta sotto osservazione dai Servizi sociali. La bimba aveva raccontato tutto a una zia e al fidanzatino, quindi i genitori si erano rivolti all’avvocato Marco Piroddi, parte civile, e avevano presentato una denuncia.

La denuncia

Nel corso del processo, il 53enne ha respinto le contestazioni sostenendo si tratti di una ricostruzione falsa della ragazzina e ipotizzando una ritorsione, suggerita dai genitori della minorenne, legata al suo «no» (dell’imputato) a fare un favore illecito alla coppia. Il Tribunale ha ritenuto invece credibili le accuse e ha deciso per la condanna, contro la quale gli avvocati difensori Fausto Argiolas e Claudia Delvecchio ricorreranno in Appello.