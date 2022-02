Violenta la cognata, arrestato cinquantenne  

Il viaggio di rientro a casa dopo la partecipazione a una ricorrenza tra parenti si è concluso su uno sterrato, al buio, e un abuso, a quanto pare non il primo, che stavolta ha spinto la vittima a presentarsi in caserma e sfogare il malessere e la rabbia soppressi troppo a lungo per mantenere intatto «l’equilibrio della famiglia». L’ennesimo episodio di violenza sessuale avvenuto in città risale in questo caso alla fine di gennaio e ha portato all’arresto del presunto responsabile: un uomo poco più che cinquantenne del quale non pubblichiamo il nome per la sua stretta parentela con la vittima, sua cognata. La donna, meno di trent’anni, ha fornito ai carabinieri della Compagnia elementi tali da spingere il pubblico ministero Ginevra Grilletti, titolare del fascicolo di inchiesta, a formulare una immediata richiesta di arresto ordinata nell’arco di pochissimo tempo dal giudice delle indagini preliminari Michele Contini.

L’interrogatorio

L’esecuzione del provvedimento risale a martedì scorso e ieri l’indagato si è presentato al Palazzo di giustizia in compagnia del suo avvocato difensore per sottoporsi all’interrogatorio di garanzia. Davanti al giudice l’uomo però ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere sottolineando, per tramite del legale, la volontà di dare la sua versione dopo aver studiato nel dettaglio le attuali contestazioni, ricevute appena ieri. Poi, terminato l’appuntamento (durato in tutto una decina di minuti), il professionista ha fatto rientro in carcere.

La deviazione

Secondo le frammentarie informazioni emerse al momento, lui e la donna facevano rientro a casa assieme dopo aver trascorso in famiglia la serata (si festeggiava pare il compleanno dell’indagato). Accompagnata nella propria abitazione un’altra parente, l’uomo avrebbe dovuto riportare a casa anche la cognata, con la quale era rimasto solo. Ma anziché dirigersi verso la destinazione prevista sarebbe andato verso un’area incolta, nella zona di via Is Maglias, dove si sarebbe consumata la violenza. Non la prima, secondo quanto avrebbe affermato la vittima il giorno dopo davanti ai militari. Sino a quel momento aveva deciso di tacere per non destabilizzare l’armonia familiare, ma evidentemente quanto accaduto quella notte è stato il punto di non ritorno, comunque quello oltre il quale non si poteva andare. Così ecco la decisione di denunciare. L’uomo nega, sostiene che la verità sia diversa e assicura che al più presto chiarirà ogni cosa. Al momento però restano l’ordine di arresto e l’accusa di violenza sessuale.