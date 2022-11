Viola, un sinistro che può far male «Ma che rabbia» 

Un rigore per provare a prendersi il Cagliari, dopo un avvio in rossoblù non certo facile. Per Nicolas Viola la prima rete in questa Serie B, con il ritorno da titolare a oltre un mese dal naufragio di squadra col Bari dell’1 ottobre, dà una gioia smorzata, però, dal rocambolesco 2-2 al 94’: «Prendere un gol del genere ci lascia del rammarico, soprattutto per i nostri tifosi», afferma il centrocampista calabrese, «difficile commentare una partita così, secondo me meritavamo i tre punti». Col Sudtirol Viola si è comunque rilanciato: dopo l’1-4 coi pugliesi di cinque settimane fa, per lui tre scampoli di partita in campionato, tutti da subentrato, giocando titolare (77’) solo col Bologna in Coppa Italia dove Liverani aveva fatto ampio turnover. Ora novanta minuti, un gol e rinnovata fiducia per il futuro: «Sto iniziando a capire cosa vuole il mister, nel secondo tempo la squadra ha avuto una spinta in più».

Sbloccato

Viola aveva dato al Cagliari la vittoria all’esordio in Coppa Italia il 5 agosto sul Perugia, con una splendida punizione valsa il 3-2 allo scadere. Ieri a Bolzano, oltre al rigore del momentaneo vantaggio, proprio da calcio piazzato ha favorito l’1-1 di Lapadula, con la parata di Poluzzi sul suo tiro dal limite a negargli l’esultanza poco prima che il suo compagno correggesse in rete. Una prestazione finalmente positiva, reggendo anche a livello atletico: proprio il dinamismo era una delle critiche a lui mosse in questo avvio di stagione. «Ora ripartiamo dalle cose che sappiamo fare e miglioriamo quelle che non sono andate a buon fine. Ripeto: meritavamo sicuramente un risultato diverso, però è arrivato questo pareggio», il suo messaggio in vista del Pisa che si presenterà sabato prossimo alla Domus.

Infallibile

Dagli undici metri Viola è pressoché infallibile: un solo rigore sbagliato in carriera su 21 calciati da professionista, unico errore il 24 settembre 2017 a Crotone col Benevento dove prese il palo. Ieri palla da una parte e Poluzzi dall’altra, senza farsi condizionare dalla lunga attesa prima che l’arbitro andasse a rivedere al monitor il fallo di Masiello su Lapadula. Nelle dieci presenze avute sinora col Cagliari, otto in Serie B e due in Coppa Italia, le migliori indicazioni le ha date sui palloni da fermo, col suo sinistro precississmo: spunto da non sottovalutare. Liverani l’ha voluto fortemente, poi l’ha subito accantonato dopo la prima partita complici difficoltà tattiche e una condizione non ottimale (solo 98’ in sei partite l’anno scorso a Bologna): ora Viola si rilancia e può dare quel qualcosa in più che ci si attendeva al suo arrivo.