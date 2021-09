Vino sardo 2021, poco ma buono 

Meno vino, ma di qualità eccellente: quest’anno la vendemmia in Sardegna si prospetta positiva, nonostante alcuni vigneti in primavera abbiano subito i danni dalle improvvise ghiacciate di aprile. La raccolta è già iniziata: nei vigneti i primi grappoli d’uva sono stati già tagliati per i vini bianchi, gli spumanti, il moscato e lo chardonnay. E ora è tempo di mettersi al lavoro per raccogliere quella delle vigne a quota 700 metri, come l’uva da cannonau, monica e bovale.

Primi bilanci

«La qualità è ottima, con punte di eccellenza su tutta la varietà che abbiamo raccolto», spiega Mariano Murru presidente di Assoenologi Sardegna. «Le gelate di aprile hanno portato purtroppo a una perdita consistente dei vigneti che producono il vermentino, in particolare nella zona della Nurra e in Gallura. Le condizioni climatiche di maggio e giugno, però, sono state favorevoli: nessuna malattia ha colpito le viti e siamo arrivati a una raccolta delle uve prevalentemente sane».

Sono proprio le gelate primaverili a influire sulla vendemmia di quest’anno che avrà un calo del 5-10 per cento. Invece le temperature estive hanno influito in modo positivo sulla maturazione, a cui ha contribuito anche l’assenza sia di grandi nubifragi sia di grandinate, che hanno sempre un impatto devastante sui vigneti e di conseguenza sulla produzione del vino. Insomma, grazie al clima mite e non avaro di precipitazioni, le oltre 38mila aziende sarde avranno comunque numeri importanti alla fine della vendemmia.

«Quello che stiamo raccogliendo in questo momento – prosegue Murru – è nettamente superiore, dal punto di vista della qualità, rispetto a quello che abbiamo raccolto lo scorso anno. Per noi, a differenza delle altre regioni italiane, è dunque un’annata molto interessante e questo vale per tutte le varietà».

La seconda fase

E se le uve da spumante, quelle bianche sono già nella fase della fermentazione, ora i vignaioli possono dedicarsi a quelle per i rossi. «Le uve rosse sono in uno stato avanzato di maturazione, in linea con lo scorso anno, le alte temperature del mese di agosto hanno accelerato. Le condizioni sono ottimali a partire dal più famoso Cannonau, a un eccellente Carignano e al Monica. Se non arrivano le piogge devastanti o forti temporali che mandano tutto in rovina siamo davanti a ottimi risultati”.

