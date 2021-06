Vino, l’export riparte nel segno dell’Isola 

Il vino sardo sogna il boom dopo la pandemia. I numeri del comparto italiano nel primo trimestre dell'anno, elaborati da Ismea, sembrano confortare i sogni di grandezza dell'Isola: il mese di marzo segna infatti un +12% sulle spedizioni, spinte dal rimbalzo dei vini in bottiglia (+16%), consentendo così di chiudere il trimestre col giusto slancio per affrontare la ripartenza dei consumi.

Ottimismo

«Rispetto allo scorso anno ora va decisamente meglio. – conferma Valentina Argiolas dell’omonima cantina di Serdiana –, noi abbiamo lavorato bene con diversi mercati extraeuropei che nonostante le chiusure sono riusciti a reinventarsi spostando il prodotto dal mondo della ristorazione chiuso a causa della pandemia al privato».

Il 2021 sembra dunque essere partito bene anche per le cantine sarde, che garantiscono una buona produzione di vini al pari delle altre regioni italiane. Gli Stati Uniti hanno importato vino per 357 milioni nel trimestre, in calo del 12% rispetto al 2020 nonostante il rimbalzo di marzo, mentre sono quasi in pari le esportazioni in Germania (-3%). Il Regno Unito è, invece, calato del 20%.

«L’anno per noi è iniziato bene, - ribadisce Argiolas - i clienti sono più positivi rispetto alla fine dell’anno scorso, soprattutto gli Stati Uniti e l’Asia, cresciuta nei primi mesi dell’anno con Giappone e Corea, ma dove ora c’è stato un rallentamento perché molti paesi sono rientrati in lockdown. Le ordinazioni dalla Germania e dall’Inghilterra stanno riprendendo, la Russia ha ordinato in maniera costante, lo stesso i paesi scandinavi. Va male, invece, in Francia, Parigi, il nostro mercato più importante, sembra non riesca a uscire da questa situazione».

Opportunità

Tra gli altri mercati va segnalato l’incremento del Belgio e nel resto della penisola sembra siano riprese anche le esportazioni in Cina: il dato annuale è sopra i 100 milioni, pur restando distante dal picco di 136 milioni di euro toccato a fine 2019, ma questi numeri sembrano non trovare riscontro nell’Isola.«Noi lavoriamo in Cina da tantissimi anni e nonostante questo è ancora un mercato nuovo, francamente non ho visto quest’aumento delle esportazioni, forse sono più forti i mercati classici come Toscana e Piemonte, ma è in crescita il settore privato».

