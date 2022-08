Vino e birra artigianale per attirare i turisti 

La proposta è arrivata dall’associazione Welcome wine Sardegna e «come amministrazione l’abbiamo accolta con piacere, visto il successo della scorsa edizione di Cin cin cannonau», sottolinea Elisabetta Contini, assessora alla Cultura e promotrice dell’evento, «abbiamo pensato che con questa manifestazione si possa coinvolgere un pubblico più giovane, ma soprattutto siamo convinti che possa avere un importante impatto turistico». L’intento è far conoscere a turisti e appassionati la variegata produzione brassicola sarda, perché “Sete da luppoli” è una mostra- evento che in sette giorni vuole offrire una vetrina ai produttori di birra artigianale. Partendo dalle creazioni uniche dei mastri birrai, si racconteranno i diversi territori dando rilievo alle specialità gastronomiche dell’Isola.

La birra e il vino protagonisti in città. Si chiamano “Sete da Luppoli” e “Cin Cin Cannonau” e sono due eventi distinti che si svolgeranno a Quartucciu tra ottobre e novembre con l’adesione dell’amministrazione comunale, che ha un preciso obiettivo: coinvolgere le attività produttive locali e promuovere il turismo nel territorio. Le iniziative sono cofinanziate dalla Fondazione di Sardegna e patrocinate dalla Fondazione Italiana Sommelier: «A entrambe ho chiesto di coinvolgere i produttori locali ma anche di acquistare i prodotti per le manifestazioni dalle aziende quartuccesi», afferma l’assessore alle Attività produttive Carlo Secci, «inoltre abbiamo invitato le strutture ricettive che operano nel nostro territorio a riservare i posti a chi parteciperà agli eventi, affinché possano restare a Quartucciu per visitarla e conoscerla».

L’impatto turistico

Produzione artigianale

«Si va oltre l’idea di festa della birra», aggiunge Contini, «grazie alla particolarità delle nostre birre artigianali avremo modo di presentare e raccontare non solo le varie produzioni ma anche i luoghi, i paesaggi e le specialità agroalimentari, partner inscindibili di bionde, rosse e scure sempre più protagoniste dell’enogastronomia isolana. Nell’ultimo decennio il settore enogastronomico sardo ha assistito a un curioso e accelerato sviluppo del comparto brassicolo artigianale e lo stesso territorio di Quartucciu ha diversi produttori di birre artigianali. Vogliamo sponsorizzare il bere birra con conoscenza, coscienza ed eleganza».

Cin Cin Cannonau

Ma c’è anche vino, perché il Comune ha aderito alla seconda edizione di Cin Cin Cannonau, il progetto presentato dall’associazione culturale Botteghe in piazza. «La scorsa edizione ha avuto un grande successo e tutte le sette giornate sono state sold out», prosegue l’assessora, «anche in questo caso l’intento è far conoscere ai turisti e agli appassionati il vino che da millenni accompagna la storia della Sardegna, rendendolo ambasciatore di cultura, territori e produttività locali. Sarà sicuramente una bella vetrina in cui il Cannonau sarà presentato con le sue sfumature ma anche i suoi luoghi, i paesaggi e le specialità agroalimentari».

Una mostra

Ad accompagnare la degustazione del vino ci sarà una mostra che racconterà la storia della vite nel Mediterraneo. «Il Cannonau sarà il protagonista delle serate. Le degustazioni e un’asta molto particolare racconteranno al meglio il re dei vini isolani e i partner del gusto che ne premiano le qualità».

