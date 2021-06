Vino di Sardegna, sostantivo femminile 

Degustare i vini e accompagnarli coi piatti della tradizione enogastronomica sarda: tornano in scena al Convento di San Giuseppe a Cagliari le Donne del vino. Imprenditrici, enologhe, proprietarie di cantine e specialiste del settore insieme per promuovere sia la cultura del vino che il ruolo delle donne nella filiera produttiva enologica. «In questo tour enogastronomico si alterneranno le produttrici del vino che fanno parte dell’associazione», spiega Rossella Pisano, organizzatrice dell’evento: «Potremo fare un percorso all’interno della Sardegna e scoprire un mosaico straordinario, fatto di mille sfaccettature di territori attigui ma diversi, come le tradizioni che accolgono».

Il matrimonio col cibo

Attraverso il tour, che si articola in una serie di appuntamenti a cadenza mensile (il prossimo sarà il 29 giugno), le migliori cantine sarde in cui le donne sono protagoniste potranno dunque mettere in vetrina i loro vini. «In questo modo non solo ci sarà la possibilità di conoscere i vini che vengono prodotti nella nostra Isola, ma anche alcuni cibi identitari, ma dimenticati. Sono piatti che ben si sposano con i nostri vini che costituiscono il perno attorno a cui ruotano tutte le nostre manifestazioni».

La grinta delle More

Durante gli incontri si potranno assaggiare vini prodotti seguendo le antiche tradizioni nei vigneti autoctoni, ma anche quelli più moderni che ben si sono acclimatati in Sardegna, dove si sono sviluppati e sono cresciuti. «Ci divertiremo anche a fare comparazioni tra gli stessi vini coltivati in luoghi differenti, ma anche quelli dello stesso territorio con diversi metodi di vinificazione».

Innovazione e tradizione, concetti abbracciati da Elisabetta Pala, presidente regionale dell’associazione e proprietaria della cantina Mora & Memo, prima ospite della rassegna, che ha voluto fortemente nelle etichette del suo vino Le More, donne che si contrappongono ai mori della bandiera sarda.

«Rappresentano una donna decisa e importante, tenace, legata al passato, ma che strizza l’occhio alla modernità e volge lo sguardo verso il mondo esterno», evidenzia Pala: «La sinergia venuta fuori da questo evento dimostra quanta voglia di fare ci sia e quanta voglia anche noi abbiamo di raccontare il vino e la sua storia».

