Vinitaly, Vernaccia miglior vino d’Italia 

Sua maestà la Vernaccia di Oristano Doc Riserva “Judikes” 2008 della Cantina del Rimedio è il miglior vino italiano in assoluto al Vinitaly 2022. Nessun altra etichetta tra le 960 presentata nella selezione enologica di Veronafiere 5StarWines, bianchi, rossi o rosati che siano, dai nobili del Piemonte e della Toscana a quelli potenti della Puglia e Sicilia ha ricevuto un punteggio di 97 centesimi. Il massimo dei voti è stato assegnato dai giudici a “Judikes”, in assoluta purezza, tenuto in botte per 14 anni e trasferito solo qualche mese fa nelle 3.199 bottiglie tutte numerate. Un lavoro che premia l’impegno e la passione del presidente Pino Ponti, la professionalità dell’enologo Roberto Putzolu e lo sprint del direttore commerciale Gianni Dessì.

La cantina

«Un gran lavoro di una squadra che punta sulla vernaccia, sulla sua unicità. Noi ci abbiamo sempre creduto e dopo anni di grande impegno finalmente riceviamo da Verona il riconoscimento che premia il lavoro dei vignaioli dopo anni di crisi che solo chi ha avuto forza e tenacia ha saputo affrontare», racconta il direttore commerciale Gianni Dessì. Non è la prima volta nella storia di Vinitaly che la vernaccia sbanca; riuscì nel 2018 alle Cantine di Silvio Carta con Vernaccia 2004 e anche quell’anno i giudici sigillarono la vittoria con un punteggio di 97 centesimi. Tutto torna, anche perché l’Oristanese primeggia quest'anno a Verona anche con Antico Gregori 1979, Vernaccia di Oristano Doc dell'azienda vinicola Attilio Contini di Cabras. Le eccellenze sono tali quando negli anni il vino tipico dell’Oristanese e unico in Italia e nel mondo, resiste ai colpi dei novelli, delle bollicine e delle etichette di tendenza. La “vecchia” non molla, si aggrappa alla tradizione senza cadere nelle contaminazioni e il riconoscimento che arriva da Vinitaly rinforza l’idea «che vale davvero la pena di continuare». Gianni Dessì ricorda che anche “Terre Sinis” della Cantina della Vernaccia, un bianco sapientemente tagliato e arricchito con della vernaccia ha avuto un gran bel risultato. Da Verona arriva dunque un segnale importante al termine di una selezione severissima in seguito alla degustazione alla cieca operata dalla giuria internazionale. Circa 70 esperti hanno esaminato, commentato e valutato le oltre 2300 referenze iscritte all’evento.

Il successo

Niente arriva per caso, la Vernaccia da nobile decaduta rientra a pieno titolo tra i grandi vini che si rimettono in marcia investendo prima di tutto nel territorio. I 50 soci della Cantina della Vernaccia lavorano 300 ettari di uva vernaccia, «qualcuno sta impiantando altri ettari nel Sinis. Da qualche anno si respira un’aria di fiducia, i soci ci credono e questo assicura alla Vernaccia un futuro che ci riporta ai tempi belli del passato», racconta il direttore commerciale Dessì. Gli esperti di Vinitaly certificano per la seconda che la Vernaccia è preziosa e che Oristano deve continuare ad onorarla e difenderla come si difende un bene prezioso.