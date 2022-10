Vince la giovane Sardegna 

Castiadas. Quando vince un triatleta sardo c’è sempre da essere soddisfatti. Ma se il successo arriva, come ieri nella prima giornata del Festival Xterra Sardegna a Castiadas, da due giovanissimi, allora c’è anche la sensazione che presto le cose possano anche andare meglio. ieri uno Youth B (Manuel Cossu) e una Junior (Giulia Saiu) si sono presi il successo nelle due gare, su distanza diversa, che hanno fatto da prologo alla Long distance di oggi alle 9 (2 km nuoto, 58 mountain bike o gravel e 18 corsa).

Le due gare

Il test sul tracciato preparato da Sardegna X Sports con partenza dalla spiaggia di Cala Sinzias e zona transizione e arrivo all’interno dell’Hotel Garden Beach, lo hanno fatto ieri gli atleti in gara soprattutto sulla distanza cross (1 km a nuoto, 24 in mountain bike e 8 di corsa): un percorso non durissimo ma con tanta sabbia nella bici e nella corsa, domato senza difficoltà dal sei volte campione tedesco cross, Jens Roth in 1.54’14”. Alle sue spalle, Ruslan Farci (Karel Sport) è uscito dall’acqua ma ha trovato la bici con una gomma a terra e ha perso due minuti per ripartire, compromettendo le proprie chance. Risalito sino al terzo posto, è stato beffato nella corsa non tanto dal brasiliano Amaral Horta Barbosa, quanto dallo statunitense Erik Vliegen. Tra le donne, nettissimo il successo della Junior villacidrese Giulia Saiu: «Vincere in un anno difficile come questo mi dà una gioia enorme». Nella sprint, dominio dello Youth B Manuel Cossu (Fuel Triathlon) in 1.01’02” e della Junior Aurora Pecorari (Go Tri Team).

RIPRODUZIONE RISERVATA