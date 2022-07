Villaspeciosa, 30 anni di Fantacalcio Quando la passione sostituiva le app 

La prima asta nel 1992. Tra i giocatori allora a disposizione Van Basten, Baggio, Skuhravy, Balbo e Aguilera. Ma il primo a essere stato acquistato fu Ballotta, allora portiere del Parma. La storia del fantacalcio di un gruppo di amici di Villaspeciosa è iniziata 30 anni fa. E oggi, non c’è dubbio, possono raccontare di essere tra i primi in Sardegna ad aver organizzato un campionato virtuale tra amici. I primi ad aver partecipato al “Fanta Villaspeciosa” furono Stefano Spano (storico presidente), Stefano Mameli, Giuseppe Orrù (per tutti Junior), Nicola Melis e Luca Ena. Ragazzi che oggi hanno dai 49 anni ai 45 anni. A loro negli anni si sono poi aggiunti altre persone tra le quali gli attuali partecipanti: Daniele Mameli, Emanuele Pardu, Fabrizio Grudina, Alberto Pisanu, Agostino Soggiu, Damiano Soggiu e Andrea Gallus.

Compagni di classe

«Il nostro fantacalcio era nato su idea di Stefano Mameli che con i suoi compagni di classe aveva acquistato un libro di Riccardo Albini, inventore del fantacalcio», ricorda Stefano Spano. «Da qui la proposta agli amici del paese e ci siamo ritrovati a fare la nostra prima asta». Quando è nato il gruppo, sottolinea Spano, «non avevamo riferimenti sui giornali e online. Di conseguenza acquistare i giocatori e preparare le formazioni era una vera e propria incognita. Dal 1995 la “Gazzetta dello Sport” finalmente tirò fuori il fantacalcio con tutte le rose di giocatori suddivisi per ruolo. Niente di paragonabile comunque alla situazione degli ultimi anni che ci consente di utilizzare le applicazioni dei cellulari. Ma, devo dire la verità, senza tecnologia era molto più bello». I primi campionati del gruppo venivano organizzati anche con eliminazioni e playoff: «Oggi invece partecipiamo tutti dalla prima all’ultima giornata». Tra gli aneddoti: «Un milanista esultò per un gol di Ronaldo dell’Inter, suo giocatore, contro il Milan. E ancora: durante i viaggi in treno elencavamo giocatori ogni giorno e i viaggiatori più grandi ci guardavano come se fossimo pazzi».

Premio: una cena

Il fantacalcio del gruppo non ha mai previsto premi in denaro: «Ma soltanto cene di fine anno dove, naturalmente, l’ultimo classificato paga di più. E oggi va avanti perché tiene in contatto il nostro gruppo di amici, molti con famiglia e figli, possiamo incontrarci almeno una volta all’anno. L’obiettivo è stare insieme e divertirci. Mai litigato, siamo sempre stati un gruppo unito e che ha sempre rispettato le regole». Rispetto al passato, oltre alla possibilità di utilizzare le app, le rose delle squadre sono cambiate. Erano più forti i giocatori del passato o quelli attuali? «Oggi sicuramente il livello dei singoli non è più quello di una volta. Per quest’anno suggerisco l’acquisto di Lukaku, Lautaro, Giroud e Immobile. Sarà comunque necessario attendere la fine del mercato, diverso rispetto al passato. Basti pensare che, per completare la rosa, un anno acquistai Igor Protti del Bari per un solo credito: a fine campionato fu lui il capocannoniere».