Villasimius travolgente 

Villasimius 4

Cortoghiana 0

Villasimius (4-4-2) : Maine, Miranda, Marci, Fernandez (44’ st Matta), Porcu, Arnaudo (12’ st Pomiro), Iesu (30’ st Diouf), La Valle (22’ st Bonfigli), Cirlini, Sabatel, Valentini (39’ st Taricco). In panchina Angioni, Masullo, Bonfigli, Correa, Pomiro, Squatrito, Matta, Tairicco, Diouf. Allenatore Prastaro.

Cortoghiana (4-4-2) : Galizia, Cuccu (29’ st Saiu), Bove, Biccheddu, Binozzi, Pinna, Marreddu, Madau (35’ st Peddis), Ardau (31’ st Pintus), Fenu (10’ st Pau), Onnis (30’ pt Muscas). In panchina Mei, Fiori, Saiu, Peddis, Pau, Gallus, Pintus, Podda, Muscas. Allenatore Fabio Piras.

Arbitro : Ruggiero di Oristano.

Reti : nel pt 8’ Arnaudo, 15’ Iesu, 30’ Porcu, nel st 22’ (r) Pomiro.

Note : espulso Andrea Bove; ammoniti Arnaudo, Binozzi, Marreddu, Pinna, Muscas; recupero 1’ pt e 3’ st.

Villasimius. Buona la prima per il Villasimius. La squadra di Antonio Prastaro, completamente rinnovata, rifila un poker al Cortoghiana davanti ad una splendida cornice di pubblico. Sarrabesi che chiudono la pratica dopo mezzora con le reti di Arnaudo, Iesu e Porcu. Nella ripresa il poker lo serve Pomiro.

L’avvio è scoppiettante

Dopo appena 8’ i padroni di casa passano in vantaggio su schema da calcio d’angolo: batte La Valle, sponda di Porcu per Arnaudu che insacca di testa. Passano appena 7’ e arriva il raddoppio, firmato da Iesu su assist di Fernandez. La terza rete alla mezzora nasce ancora da calcio d’angolo: si incarica della battuta La Valla che pesca Porcu in mezzo all’area, il difensore centrale trafigge Galizia confermando il fiuto per il gol.

Nella ripresa al 22’ c’è gloria anche per il neo entrato Pomiro che trasforma un penalty. Poco prima Iesu colpiva un palo. Il Villasimius poi controlla sino alla fine.

Dopo gara

Grande soddisfazione a fine nello spogliatoio sarrabese. Felicissimo Emiliano Fernandez: «Un buon approccio al campionato. Sono chiaramente soddisfatto per la vittoria. La squadra si è ben comportato. Dobbiamo però mantenere i piedi saldi a terra. Il gruppo è nuovo e c’è tanto da lavorare». Dello stesso avviso Pomiro: «La strada è quella giusta ma siamo appena all’inizio. La concentrazione deve restare molto alta. Le insidie in questi tornei sono dietro l’angolo». Non è stato facile per il Cortoghiana reagire alla partenza del Villasimius che è stata veemente.

© Riproduzione riservata