Villaservice, turni in solitaria? 

Possibile che alla Villaservice si facciano orari di lavoro notturni con un unico addetto presente in reparto? La questione è approdata nell'ultimo Consiglio comunale di Villacidro per effetto delle segnalazioni di due consiglieri di minoranza in merito al nuovo assetto lavorativo definito dall’azienda: i comparti idrico e e rifiuti solidi urbani, che avevano organizzazioni distinte, sono stati accorpati e ora hanno un solo direttore e un unico capo impianto.

Durante alcune interrogazioni che riguardavano più precisamente le nuove tariffe dell'umido recentemente approvate dalla Regione, sono emerse in Aula le segnalazioni dei consiglieri riguardanti i turni al reparto di trattamento della frazione organica. In un suo intervento, il capogruppo di Assemblea Permanente, Antonio Muscas, ha parlato di «turnazioni discutibili che ricadono e gravano sulle spalle dei lavoratori, mentre nel contempo continuano a esserci rimborsi “generosi” ai vertici».

Riorganizzazione in atto

La sindaca Marta Cabriolu, replicando alle affermazioni di Muscas, ha affermato: «È in atto una riorganizzazione aziendale che ha l'obbiettivo di rendere il lavoro più efficace ed efficiente e quindi di ottimizzare anche il lavoro degli operai, così come di tutte le figure all'interno della società. Non è che vengono sobbarcati taluni e altri no, ma c'è una redistribuzione dei carichi di lavoro più equa rispetto a quello che si verificava in precedenza».

Anche il capogruppo di Uniti per Villacidro, Federico Sollai, è intervenuto: «È giunta anche a me segnalazione di turnazioni che non sarebbero proprio a favore dei lavoratori. Parrebbe che, soprattutto negli orari notturni e nella gestione dell'impianto del trattamento della frazione organica, ci sia la presenza di un solo lavoratore: in un impianto come quello, se un lavoratore dovesse sentirsi male non ci sarebbe quindi chi potrebbe prontamente soccorrerlo».

«Documenti riservati»

Alla richiesta dell’esistenza di turnazioni notturne solitarie, la presidente di Villaservice, Antonella Concas, ha smentito categoricamente, spiegando inoltre che «i turni devono essere svolti come sono stati organizzati, tenendo conto delle esigenze dell’impianto e della sicurezza». Inoltre, con toni perentori ha aggiunto: «Avrei preferito che in Consiglio si fosse messo in evidenza di come con l’approvazione in Regione del nuovo piano tariffario si sia riusciti a salvare l’azienda. Ho insistito in maniera molto forte dal punto di vista amministrativo giuridico e tecnico di fronte all’inerzia del Consorzio».

La presidente sa che starebbe circolando la foto di un documento aziendale che dispone i turni di lavoro e dal quale si evincerebbe l’anomalia del turno di notte in solitario? «I turni di lavoro di un’azienda – ricorda Concas – non possono uscire all’esterno: qualora qualcuno rendesse pubblico tale documento l'azienda si tutelerebbe, e partirebbero le cause legali».

130

Euro

a tonnellata: la tariffa per la frazione umida fissata nel piano tariffario per il triennio 2021-23

92

Euro

a tonnellata: la tariffa precedente

116

Euro

la tariffa per il secco (invariata)