Villaservice, operai tuttofare  

I sindacalisti di Villaservice contestano la riorganizzazione del lavoro dopo l'unificazione degli stabilimenti idrico e di trattamento rifiuti. Salvatore Caddeo, componente della segreteria territoriale Fp Cgil e dipendente di Villaservice dal 1985 racconta: «Le lavorazioni sono molto diverse: un conto è occuparsi della depurazione delle acque, un altro gestire il trattamento dei rifiuti. L'azienda vuole procedere verso una maggiore interscambiabilità dei lavoratori tra i due reparti, che sono sempre stati gestiti in modo nettamente separato: il rischio è quello di una perdita complessiva delle rispettive professionalità maturate».

La denuncia

«Hanno motivato la riorganizzazione come una opportunità di crescita professionale – prosegue Caddeo – ma chi avrebbe valutato le competenze? E con quale metodo? Inoltre il trasferimento di professionalità non può avvenire nei tempi brevi prospettati dall'azienda: questo è un obiettivo che si può raggiungere con dei manovali, non con dipendenti che hanno acquisito le competenze con anni di lavoro specializzato alle spalle». Rossano Loi, rappresentante territoriale Uil e dipendente Villaservice dal 1986, esprime con un esempio la situazione attuale nello stabilimento dell’area industriale: «È come se alla Fiat mettessero i verniciatori a occuparsi del reparto motori e i meccanici a verniciare le auto».

Il clima

I due rappresentanti sindacali hanno anche riferito dei grossi problemi dovuti agli impianti ormai vecchi e a un clima per nulla sereno caratterizzato da rapporti tesi tra azienda e lavoratori: «È in atto – dice Loi – un tentativo di delegittimazione. Ci hanno messi davanti a una decisione già presa, senza darci la possibilità di tenere conto del parere di tutti i lavoratori».

Tutti aspetti che hanno fatto prendere ai sindacalisti di Villaservice la decisione di convocare al più presto un incontro con i sindaci dei Comuni azionisti della società partecipata per informarli direttamente sulle condizioni lavorative attuali.