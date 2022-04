Villaggio Fiaschetti, nuova vita 

Nuova vita per il Villaggio Fiaschetti. Il Consiglio comunale ha approvato la convenzione con il Ministero dell’Interno per riqualificare l’area. Sarà uno spazio dedicato alle famiglie, alla socialità e allo sport, senza tralasciare uno spazio da adibire a parcheggi, di cui Lanusei ha un forte bisogno. L’area di 3000 metri quadri in pieno racconta tanto della Lanusei del secolo scorso.

Casotti

Dopo l’alluvione del 1951 che si era portata via parecchie case del centro, erano stati costruiti dei casotti in legno per gli sfollati. Alcuni di questi, nonostante fossero arrivati i contributi per ristrutturare le case danneggiate, sono rimasti lì fino a qualche decennio fa. Ora la zona è in stato di abbandono, nonostante l’intenzione di costruire una caserma per la Polizia.

Futuro

Di fatto, non è mai stato presentato nessun progetto e rimane il vincolo della destinazione voluta dal Ministero. Per riqualificare l’area, ormai degradata, il comune ha pensato a una soluzione temporanea: riconvertire i quasi 3000 metri quadri in una zona polivalente, con parco giochi e un’area sportiva e lasciare un po’ di spazio per i parcheggi, alcuni dei quali riservati alla Polizia, così da salvaguardare le loro esigenze. Il consigliere Donato Marongiu, 57 anni, con delega all’Urbanistica, spiega: «Abbiamo optato per un recupero momentaneo, perché permane il vincolo originario di area adibita a caserma. Per il momento abbiamo voluto dare lustro a un pezzo di storia di Lanusei. È un passo importante per recupero di un’area al centro del paese che si presta a mille possibilità». E sui prossimi passaggi, Marongiu anticipa. «Il Consiglio ha approvato la convenzione e adesso ci sarà la sottoscrizione dell’atto, poi si dovrà presentare un progetto per riqualificare l’area. I tempi dovrebbero essere brevi, perché concluso l’iter con il Ministero, il comune deve solo presentare il progetto a fini ricreativi, sportivi e di sosta. Qualunque intervento si voglia fare il Comune l’area va restituita al Ministero qualora la richiedesse».