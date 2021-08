Villaggio Ateneo, una nuova inchiesta su spese e lavori  

Archiviate le indagini sulle opere di urbanizzazione del Villaggio Ateneo. In dodici anni è la terza volta che la Procura chiude delle indagini senza evidenziare illeciti. Ma questa volta il procedimento penale potrebbe essere riaperto nel giro di poche settimane, vista la segnalazione dell’Ufficio Tecnico del comune di Sestu che evidenzia di aver pagato all’impresa più di quanto è stato realizzato.

L'archiviazione

Su richiesta del pubblico ministero Enrico Lussu, il giudice ha archiviato l’indagine contro ignoti e senza ipotesi di reato che riguardava il completamento delle strade e dei marciapiedi, oltre che l’illuminazione, nel rione di Sestu nato ai margini della provinciale per Monserrato. Il quartiere è uno dei due programmi integrati di investimento pensati alla fine degli anni Novanta che prevedevano la possibilità di rendere residenziali delle zone agricole in cambio di opere pubbliche. Rioni che però non sono mai sati ultimati per il fallimento delle società proponenti. Già nel 2009 e poi nel 2012 erano state aperte due inchiesta dal pm Emanuele Secci. Lo scorso anno era arrivata quella del collega Lussu. Tutte, nonostante il lavoro degli investigatori della Guardia di finanza, si sono chiuse senza indagati e senza imputazioni.

Il nuovo contenzioso

Ma l’ultimo procedimento archiviato potrebbe essere riaperto a seguito della segnalazione del Comune sulla rotatoria e sulla via Madrid che, almeno stando all’Ufficio Tecnico, non sarebbero collaudabili perché realizzate in violazione del capitolato d’appalto. Nelle scorse settimane, ad un anno dalla fine dei lavori, il responsabile dei Lavori pubblici, Tommaso Boscu, ha chiesto all’impresa la restituzione di 27.477 euro, ma anche il rifacimento dell’opera per quasi 100 mila euro.

La vicenda

Nel dicembre 2017 la Giunta aveva stanziato quasi 400 mila euro (399.828 euro) per il progetto di completamento di strade, marciapiedi e illuminazione del rione nato ai margini della provinciale per Monserrato. A maggio 2018, l'appalto era stato affidato a un'impresa con un ribasso del 26,85 per cento e consegnato il 10 marzo 2020. A far emergere i problemi è stato l’ingegnere collaudatore Bruno Ligas. «Le opere – scrive – non sono collaudabili in quanto non conformi alle prescrizioni di contratto». A seguito di una revisione contabile, l’esperto ha chiarito che sono stati fatti lavori per 174 mila euro, ma che in corso d’opera l’impresa ha ricevuto acconti per 201.756 euro. Ma c’è di più. Per l’Ufficio Tecnico le opere sarebbero collaudabili solo a condizione che l’appaltatore provveda, a proprie spese, «al rifacimento della rotatoria e dell’allargamento della via Madrid, con materiali previsti nel capitolato speciale d’appalto, previa rimozione dei materiali inidonei».

Le polemiche politiche

L’Ufficio Tecnico aveva annunciato una segnalazione all’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) «per gravi inadempienze contrattuali», ma sulla questione il gruppo Progetto per Sestu aveva anche presentato un’interrogazione. Già annunciato un nuovo esposto in Procura che potrebbe far riaprire l’indagine appena archiviata.

