Villacidro, il sindaco al Ministero: stop al parco fotovoltaico 

«Basta speculazioni. Questi parchi fotovoltaici rubano terra e non riservano alcun beneficio alla nostra comunità. Cosa faremo? Continueremo a opporci». Federico Sollai, sindaco di Villacidro, presta grande attenzione a quel che accade nel suo Comune. Eppure, dell’ultimo, mega, progetto della Green Energy Sardegna 2 per creare un parco fotovoltaico al confine con San Gavino, ha saputo quasi per caso. «A noi non hanno comunicato nulla. Tutto passa sopra le nostre teste – spiega al telefono –. Abbiamo scoperto di questa iniziativa grazie alla procedura pubblicata sul sito del Ministero». Ed è al Ministero che Sollai si è rivolto inviando una lettera in cui spiega le ragioni per le quali la valutazione di impatto ambientale deve essere sospesa. «Non essendo la proposta integrata nelle attività e nel progetto imprenditoriale di un’azienda agricola, non prevedendo alcuna azione di riqualificazione, di miglioramento e valorizzazione di strutture produttive che favoriscano la sostenibilità ambientale ed economica senza compromettere l’utilizzo di terreni fertili, vocati all’agricoltura, ritengo il progetto realizzabile solo ai fini speculativi». Questa la conclusione di un discorso articolato in quattro pagine inviate a Roma nell’ultimo giorno disponibile a presentare osservazioni al progetto che oltre a una distesa di pannelli al confine con San Gavino prevede un elettrodotto fino a Guspini dove dovrebbe sorgere una nuova centrale.

Costi-benefici

Le motivazioni Sollai le riassume così: «La comunità sarebbe anche disponibile a un sacrificio se ci fossero benefici reali: riduzione dei costi dell’energia o nelle emissioni di CO2. Ma qui non c’è niente». Anche il risvolto occupazionale non riserva nulla di buono. Scrive Sollai: «Il progetto PV 2 Villacidro, se realizzato, impegnerà circa 40 ettari di terra che, pur ricadendo in aree a destinazione industriale, sono di fatto ad uso agricolo (seminativo ed eucalipteto): terra fertile che sarà sottratta all’agricoltura per installare infrastrutture energetiche, che determineranno la sterilizzazione e impermeabilizzazione del suolo. Un furto, legittimato dalla richiesta di sacrificio per il bene comune e la vana promessa di benefici occupazionali effimeri durante i lavori di installazione». Alla promessa di reperire almeno il «settanta per cento di manodopera nel Medio Campidano o comunque sul territorio regionale», Sollai non crede affatto. «Noi sardi abbiamo già sperimentato che l’installazione degli impianti viene eseguita prevalentemente da imprese in subappalto che impiegano manodopera estera all’esclusivo scopo di abbattere drasticamente i costi del personale», spiega al Ministero.

Il fronte

Di certo questa non sarà una battaglia solitaria. Oltre ad avere l’appoggio dell’intero Consiglio comunale di Villacidro, Sollai punta a coinvolgere gli amministratori degli altri paesi interessati dall’opera: «Il confronto con i sindaci del territorio, in particolare Giuseppe De Fanti di Guspini e Andrea Floris di Gonnosfanadiga, è continuo, porteremo il caso all’Unione dei Comuni ed elaboreremo un documento condiviso».