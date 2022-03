Villacidrese, ma quanto sei Figos 

Villacidrese 2

Ilvamaddalena 1

Villacidrese (4-2-3-1) : Pisano; Minerba (11' st Zedda), Bruno, Pinna, Lussu; Paulis (16' st Cirronis), Angheleddu; Cordeddu, Corda (5' st Porru), Kassama (28' st Muscas); Figos (29' st Lilliu). In panchina Ardau, Medda, Piras, Demontis. Allenatore Mannu.

Ilvamaddalena (4-3-3) : Manis; Lena, Dombrovoschi, Di Pietro, Lobrano; Escobar (30' st Messina), Chiappetta, Gallo (1' st Molina); Cacheiro, Tapparello, Aiana. In panchina Esposito, Arricca, Pirina, Serio. Allenatore Acciaro.

Arbitro: C. Pili di Cagliari.

Reti: nel primo tempo 12' Chiappetta, 15', 21' Figos.

Note: ammoniti Gallo, Lobrano, Pinna, Bruno, Di Pietro. Recupero 0' pt-4' st.

Con un super Figos e il portiere Pisano decisivo un'ottima Villacidrese fa cadere la capolista nel recupero, al termine di una gran partita con i gol nei primi 20' e occasioni fino all'ultimo.

Prima chance e subito una rete: al 12' punizione dalla trequarti di Aiana, sponda e a centro area Chiappetta segna di testa con l'aiuto della traversa. La Villacidrese non si lascia abbattere dal gol a freddo e tre minuti dopo pareggia: da rimessa laterale, combinazione fra Angheleddu e Corda, cross da sinistra del primo per Kassama che buca ma dietro di lui c'è Figos che nell'area piccola mette dentro. Sempre Figos al 18' apre bene sulla destra per Cordeddu, il cui tiro-cross finisce sul fondo. Tre minuti dopo però il bomber della Villacidrese fa ancora centro: Kassama, pur scivolando, salta Lena e crossa dal fondo (coi giocatori dell'Ilva che si fermano pensando che il pallone fosse uscito) trovando Cordeddu, stavolta la sua battuta finisce nell'area piccola dove in mischia Figos al terzo tentativo spinge in rete, con respinta oltre la linea. Acciaro dopo lo svantaggio inverte i terzini, al 31' con una punizione di Aiana da buona posizione sulla barriera. Al 38' cross da destra per Tapparello anticipato, palla a Cacheiro il cui esterno destro non trova l'effetto e Pisano blocca.

Stop dal dischetto

C'è Molina per Gallo, unico ammonito. Chiappetta va vicino alla doppietta al 2', con un sinistro a seguito di una rimessa che Pisano respinge. Un minuto dopo destro di Cacheiro che rimbalza nell'area piccola, stavolta il portiere di casa rischia e manda in corner. Entra Porru, che con un tiro da fuori quasi sfiora il 3-1. Al 20' punizione da sinistra di 7 e colpo di testa di 8 respinto da Manis. Un minuto dopo la Villacidrese si fa trovare scoperta: dribbling di Molina steso da Pinna, rigore e giallo. Dal dischetto però Pisano è bravissimo a parare su Cacheiro. Di rabbia l'Ilva va in avanti, con un tiro di Aiana deviato in corner. La partita diventa molto tesa, con battibecco in campo seguito qualche istante dopo da quello fra le panchine. Al 32' cross di Cacheiro e di testa Molina a centro area trova la parata di Pisano in due tempi.

Il finale

Acciaro sposta Dombrovoschi, difensore centrale, in attacco. Ci prova ancora Chiappetta con un tiro da fuori al 42' che finisce a lato. Proprio Dombrovoschi, al 90', si allunga nell'area piccola e di testa colpisce la traversa. Per la Villacidrese i legni sono due: nel terzo minuto di recupero sinistro da fuori di Aiana sul palo e Tapparello manda alta la respinta.

